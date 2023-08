Rebecq est parti en stage à Knokke afin de "recréer une famille et un groupe solide"

Après deux semaines de préparation clôturées par un stage du côté de Knokke le week-end passées et deux rencontres amicales disputées, face à Pays-Blanc et le RSC Anderlecht Futures, l’heure est au premier bilan du côté de la RUS Rebecquoise, qui aura connu d’importants changements au cours des dernières semaines, mais qui ne semble pas moins bien s’en porter, que du contraire, à en croire le coach Dimitri Leurquin: "Le groupe a pas mal changé. On a connu un grand nombre de départs, mais aussi d’arrivées, avec un groupe qui a pas mal rajeuni. Si l’aspect jeunesse pouvait poser quelques questions, ce jeune groupe propose déjà une grande maturité et cette jeunesse va justement nous apporter un plus sportivement dans l’intensité, l’énergie et les courses. Je suis vraiment content de voir qu’un groupe ne vit que depuis deux semaines ensemble passe de si bons moments en dehors des terrains. Le stage et les différentes activités ne font que confirmer l’énergie et la bonne entente du groupe, et cela se ressentira j’en suis sûr sur le terrain."