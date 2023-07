TDM2: Nivelles enfin paré pour reprendre le collier

Nivelles a longtemps scruté le marché des coaches libres et a finalement dû privilégier la solution en interne. Nivelles confie donc les rênes son équipe première, qui évoluera en TDM 2 B, à Teodoros Alexandridis. La saison dernière, il coachait l’équipe nivelloise évoluant en Régionale 2. Le coach grec n’a été averti de cette décision qu’en fin de semaine dernière. Il n’a eu que peu de jours pour préparer son programme de reprise des entraînements avec ses nouveaux joueurs. "Nous commencerons effectivement à nous entraîner ce mardi 1er août", nous a-t-il confirmé.

"Pendant le premier mois, nous aurons trois entraînements par semaine. Notre préparation sera très solide afin d’obtenir les meilleurs résultats possibles", a encore commenté le nouveau coach des Nivellois qui sait que sa première échéance officielle ce sera le premier match de groupe de la Coupe de Belgique, le 13 août, à domicile contre Guco Lier, avant d’enchaîner le 15 contre Basket Tongeren. "C’est très bien, cela nous donne un premier objectif. Nous profiterons de ces quelques matches en Coupe de Belgique contre des équipes très fortes pour progresser. Nous nous battrons pour gagner ces matches."

Et pourquoi pas passer ce tour préliminaire de la Coupe de Belgique car la poule des Nivellois, avec Basket Tongeren et Guco Lier, deux équipes de TDM2, est très ouverte. Le coach grec alignera aussi quelques matches amicaux en attendant le premier match de championnat, le 23 septembre, à domicile pour un premier derby contre United Woluwe. "Cela vous donne beaucoup de temps pour nous préparer. Nous savons déjà que ce premier match contre Woluwe, sera très difficile et qu’il nécessitera la mise en place de tactiques spéciales et particulières car nous connaissons bien le style de jeu de Woluwe. J’espère que nous serons prêts car tout le monde sait que nos premières sorties seront capitales pour la suite. C’est pourquoi je mettrai beaucoup d’intensité de travail dans notre programme de présaison. Notre objectif est de faire une très bonne saison avec de bons résultats. Trop tôt pour en dire plus car pour que ce soit possible, j’aurai besoin de la volonté et de la confiance de tout le monde. J’avoue que je ne connais pas trop nos futurs adversaires. Je profiterai de l’avant saison pour aller les voir. Je compte aussi sur Phivos Livaditis pour me donner les derniers détails utiles."

Teodoros Alexandridis disposera d’un effectif inchangé par rapport à la saison dernière. Remy Loubières a rangé ses baskets et il sera remplacé par Nelson Louhala qui a déjà évolué à Nivelles par le passé et qui arrive de Willebroek.

Les infos utiles

Les mouvements

Départ: Remy Loubières (Arrêt)

Arrivée: Nelson Louhala (Willebroek)

Le noyau

Yannick Diop, Vincent Renard, Noah Cockmartin, Cyril Bataille, Nelson Louhala, Charly Navez, Maxime Renversez, Clément Goffin, Geordy Mulumba, Maxime Bizet, Carlo Di Francesco + Un jeune de R2

Coach: Teodoros Alexandridis.

La série

Basket Willebroek (Anvers), BC Guco Lier (Anvers), Phantoms Boom (Anvers), United Basket Woluwe (Brabant-BXL), Royal IV Brussels (Brabant -BXL), Royal Nivelles (Brabant-BXL), UBC Quaregnon (Hainaut), BC L’9 Flénu (Hainaut), Esneux St Louis (Liège), RSW Liège (Liège), Bavi Vilvoorde (Brabant Flamand), BC Asse-Ternat (Brabant flamand), Basket Sijsele (Flandre occidentale), KBC Oostkamp (Flandre occidentale).