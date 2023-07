Les bonnes décisions d’Oscar Dopchie, dixième à Tourinnes

Dans le lot, le Chastrois Oscar Dopchie qui se classe finalement à la 10 place. "J’ai connu un déclic en juin après avoir arrêté de suivre un planning d’entraînement précis. Je m’entraîne désormais aux sensations et au plaisir et visiblement, ça marche… J’ai enchaîné avec une 6e place à Romsée, une 2e place à Tielt-Winge puis une 8e place sur l’interclub réputé du Tour du Condroz qui se terminait par l’enchaînement mythique Les Forges, Roche-aux-Faucons et Côte du Sart-Tilmant. Et encore une bonne 11e place à la course de côte d’Herbeumont (2 000 m de dénivelé pour 100 km de course)."

Mais malheureusement, ça n’a pas suffi pour être sélectionné par son équipe pour le Valromey (le tour de France des juniors), "mais ils m’ont promis d’autres belles courses pour la suite avec le Tour d’Autriche et surtout Aubel-Thimister-Stavelot. J’ai pris la décision de faire l’impasse sur l’Autriche pour préparer spécifiquement Aubel-Thimister-Stavelot, ce qui a été une des meilleures décisions de ma vie."

On comprend son choix quand on sait qu’une chute massive a eu lieu à la première étape de cette épreuve et un coureur italien est décédé.

Aubel en ligne de mire le week-end prochain

"Je suis donc parti dans les Vosges pendant une semaine puis 10 jours en Savoie, en tout deux semaines et demie de préparation en altitude. Je suis revenu ce jeudi pour participer à la course de Tourinnes-St-Lambert pour me remettre en jambes dans la perspective d’Aubel. Je m’y suis senti vraiment en forme même si je manquais un peu de fraîcheur. J’ai beaucoup bougé pour tenter d’intégrer la bonne échappée mais malheureusement, j’ai fini par la louper. Mais je n’en suis pas resté là puisque j’ai lancé une contre-attaque de 35 km avec trois autres coureurs, ce qui m’a permis de prendre une correcte dixième place. Des efforts qui je l’espère payeront dans les Ardennes du 4 au 6 août."

Il aura à son programme: une étape à Aubel vendredi assez longue et légèrement accidentée, un chrono par équipe à Thimister le samedi matin, une course accidentée l’après-midi et le dimanche à Stavelot, une course longue de 110 km pour 2 500 m de dénivelé. "Le parcours le plus dur en Belgique pour les juniors."