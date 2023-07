Les athlètes du CABW Lambert, Debjani et Scaunet en argent aux championnats de Belgique

Et comme on ne dit jamais deux sans trois, c’est le demi-fondeur du CABW, Ismaël Debjani, qui viendra apporter la troisième médaille d’argent du week-end au club nivellois, sur le 1 500 mètres. Une course incroyablement disputée car seuls six petits centièmes le séparent du titre national avec un chrono de 3:41,84, pour 3:41,78 dans le chef de Ruben Verheyden, champion de Belgique.