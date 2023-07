Le Grand Prix Jean-Louis Decelle ce mardi soir à Nil

C’est à Nil-Saint-Vincent, à un jour peu habituel et un horaire qui l’est encore moins que se disputera le Grand Prix Jean-Louis Decelle, épreuve cycliste de l’Entente Cycliste de Wallonie réservée aux coureurs des catégories masters A, B, C et élites 3. Au menu des coureurs: 9, 10 ou 11 boucles de 6,5 kilomètres selon les catégories avec un départ fixé à 18 h 30.