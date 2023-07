But: Lassarrade (0-1, 47')

Sacrée performance réalisée par les hommes de Cédric Verté qui sont allés s’imposer 0-1 sur la pelouse du FC Saint-Josse, pensionnaire de P1. Un peu crispés par l’enjeu en début de rencontre, les Walhinois rentrent peu à peu dans leur match, se créent une grosse occasion et loupent même un penalty via Van Stalle. La seconde période démarre parfaitement pour les Brabançons wallons qui ouvrent le score grâce à Lassarrade. Malgré la pression mise par les Bruxellois, les visiteurs font preuve de solidarité et tiennent le 0-1 jusqu'au bout. Walhain recevra Erpe-Mere au second tour. "Battre une P1 en Coupe de Belgique, c’est vraiment fabuleux et nous allons pouvoir continuer à rêver en offrant l’hospitalité à une D3 au prochain tour. Les gars ont fait preuve d’une solide mentalité et je les félicite", résumait le T1 walhinois.