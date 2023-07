Entre ces deux pensionnaires de P1, le round d’observation dure toute la première mi-temps. Les débats sont stériles et comme les deux formations sont plutôt bien en place, les occasions ne sont pas nombreuses. La plus grosse possibilité est pourtant à mettre à l’actif des locaux qui auraient pu mener au score si Maistriaux n’avait pas placé sa reprise de la tête dans les gants de Leclercq.

La seconde période est un tantinet plus emballante et on sent surtout les Bruxellois plus entreprenants. Machi loupe lui aussi sa reprise de la tête et les Genappiens subissent davantage le jeu sans pour autant être acculés. Les occasions franches ne sont pas légion et les locaux ne mettent le nez à la fenêtre qu’en fin de rencontre via Simon et Maistriaux. Il faut dès lors recourir à la fameuse séance des tirs au but pour départager les deux équipes et dans cet exercice, ce sont les Brabançons wallons qui vont le mieux maîtriser leurs nerfs et leurs émotions en s’imposant 4-3.

Le FC Genappe se qualifie donc pour le prochain tour et se déplacera donc au KSK Oostieuwkerke (P1) dimanche prochain.

Le T1 Fabio Magnoni était forcément ravi de la qualification. "Je pense que moralement, la qualification est une bonne chose pour le groupe, même si nous passons par la petite porte. Nous sommes tombés contre une formation de Saint-Michel très bien organisée et qui nous a posé pas mal de soucis. Le partage était logique à la fin de la rencontre car les deux défenses ont fait du très bon travail. Le match était globalement plutôt fermé et je tire d’ailleurs mon chapeau à toute l’équipe et principalement aux défenseurs qui ont été solides de bout en bout."

Arbitre: Yves Gaillard Nzegue

Cartes jaunes: Zanella, Loncour, Berdayes, Deglas, Malbrancke, Bensedik

GENAPPE: Malbrancke, Van Ophalvens, Pête, Maistriaux, Boreux, Berdayes (62' Van Der Goten), Kanyinda (55' Bensedik), Dequenne (55' Simon), Deglas, Zanella, Stiens.

SAINT-MICHEL: Leclercq T., Boujardon, Leclercq M., Da Encarnacao (60' Ngando), Kawaya Kinghi, Machi, Sarr Mouhamad, De Myttenaere (84' Delhaye), Dangy (60' Nitaho), Salumu (72' Gidrol), Loncour (72' Beenkens).