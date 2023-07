D2 ACFF: Mamadou Diarra est le nouveau back gauche de Rebecq

Si on pensait le secteur défensif rebecquois d’ores et déjà au complet, on apprenait le week-end dernier que le back gauche, Jérémy Milokwa, transféré en mai dernier avait finalement décidé de mettre le football entre parenthèses pour les mois à venir. Une situation délicate pour Rebecq à quelques semaines de la reprise, qui s’est finalement transformée en opportunité puisque dès le lendemain de cette annonce, le groupe rebecquois accueillait Mamadou Diarra, en test, car non conservé par la RUS Binche après deux saisons passées sous leurs couleurs. Après un premier entraînement lundi dernier et plus d’une heure de match face aux U23 d’Anderlecht le mardi, il n’en aura pas fallu plus à Mamadou Diarra que pour convaincre la direction rebecquoise de lui confier le poste de back gauche pour la prochaine saison. Formé au Sporting Charleroi, Mamadou Diarra s’est ensuite exilé en Allemagne du côté du Rostocker FC, au sud d’Hambourg, en 5e division allemande avant de poursuivre sa carrière en Italie. C’est en 2021 qu’il rejoint la RUS Binche, où il aura disputé deux saisons, avant de maintenant rejoindre Rebecq.