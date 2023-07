Mené 0-2 à la mi-temps suite aux réalisations de Bampembe – sur coup franc – et de Abdouramane, juste avant de rentrer aux vestiaires, Villers était alors mal payé de sa bonne prestation. "On prend le 0-1 alors que nous avions eu deux belles possibilités avant ça, regrette Frédéric Balan. Mais ce que j’ai vu aujourd’hui après dix jours de reprise, un nouveau vestiaire et avec le peu de joueurs dont je possède actuellement, m’a fait plaisir."

Le coach a apprécié la rencontre de son équipe et il n’est pas le seul. On a vu un bon Villers samedi soir avec une équipe déjà bien balancée malgré les nombreux absents, de la jeunesse bien affûtée, à l’image du bon match de William Godfroid, et un duo d’attaquants Van Roy/Bruno qui risque de faire des dégâts cette saison.

Ce sont d’ailleurs eux qui vont sonner la révolte en seconde période avec le 1-2 signé Van Roy et le 2-2 pour Bruno, le tout en l’espace d’une minute. "Mentalement et physiquement, je suis content de la réaction des garçons. C’est ça l’état d’esprit villersois. On n’a rien lâché, on est revenus progressivement mais sûrement, et dommage le ballon du 3-3 qui ne rentre pas."

Le coach fait ici allusion à cette dernière tentative de Pietrons qui a terminé sa course sur le piquet. "Dommage mais il y a beaucoup de positif à retenir de cette rencontre qui est arrivée un peu tôt dans la préparation."

En sachant qu’en face, Etterbeek n’est pas n’importe qui et les hommes d’Anthony Petaccia vont finir par émerger via Pila à trois minutes du terme (2-3). "Chapeau bas à cette équipe de Villers qui nous a mis en difficulté en seconde période en étant plus présente dans les duels. On a pris une petite leçon car on sera attendus comme ça tous les week-ends cette saison dans une série où tous nos adversaires joueront crânement leur chance."

Etterbeek rendra visite au KVK Westhoek, une D3 flamande, au prochain tour. "Leur entraîneur est le parrain de la fille de notre président. C’est sympa d’aller là-bas où j’aimerais encore passer un tour pour ensuite rencontrer Rochefort, mon ancien club ou j’ai entraîné quatre ans."

Arbitre: Barry Ghislain.

Carte jaune: Nachtergaele.

Buts: Bampembe (0-1, 23’), Abdouramane (0-2, 44’), Van Roy (1-2, 71’), Bruno 2-2, 72’), Pila (2-3, 87’).

VILLERS: Serez, Pietrons, Vandamme (46’ Delplace), Thielemans, Van Rode (89’ Courtens), Niangbo, Nachtergaele, Godfroid (55’ Colla), Mbala, Van Roy, Bruno.

ETTERBEEK: Eben, Van De Walle, Kouanda, Haidara, Konaté, Dano, Sarhan (56’ Masoudi), Simba (78’ Pila), Abdouramane (75’ Altindag), Bampembe, Nyetam (90’ Ngipseu).