P1: Nando Mazzù, un transfert de choix à Waterloo

Son nom ne vous est sûrement pas inconnu et c’est bien normal ! À 19 ans, le fils de Felice Mazzù (milieu défensif) a effectivement signé à Waterloo et il sera forcément un joueur à suivre et à découvrir en P1. "J’ai suivi ma formation au Sporting de Charleroi et ce sera ma deuxième saison au sein d’un noyau adulte. L’année dernière, j’évoluais à Pont-à-Celles en P1 Hainaut où nous avons réalisé une bonne saison. Amaury Toussaint et la direction waterlootoise m’ont présenté un chouette projet et je n’ai pas beaucoup hésité à accepter ce challenge. Je n’ai pas envie d’être traité différemment parce que je suis le fils de Felice Mazzu et j’espère simplement réaliser une bonne saison en ayant un maximum de temps de jeu. Le groupe est jeune mais très qualitatif et je pense que l’objectif d’accrocher une place dans la colonne de gauche ne me paraît pas irréalisable."