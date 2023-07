D3A ACFF: La tuile pour la RAS Jodoigne: Romain Puttemans arrête !

C’est une tuile grandeur nature, le genre d’info dont aucun entraîneur ne voudrait entendre à quelques semaines de la reprise du championnat. Et pourtant, c’est la mauvaise nouvelle apprise par Steve Dessart au moment d’emmener son groupe en stage à Auderghem: Romain Puttemans, son capitaine et figure emblématique du club, a décidé de faire un pas de côté pour raisons professionnelles. La mauvaise blague à laquelle il faudra rapidement trouver une parade et la RAS Jodoigne est désormais est à la recherche d’un défenseur central. Les joueurs intéressés peuvent contacter le T1 Steve Dessart au 0498 805 374.