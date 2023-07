Cyclisme: Clémence Vandergheynst en route vers "son" Graal sur la Transcontinentale

La neuvième édition de la Transcontinentale a débuté ce 23 juillet au départ des légendaires pavés du Mur de Grammont. Un lieu mythique pour une épreuve qui l'est tout autant pour les amateurs d'endurance cycliste. Un décor majestueux puisque les 339 concurrents se sont élancés en nocturne dans une montée, éclairés par des torches flamboyantes et un large public de sympathisants. Ces derniers ont sonné les cloches et ont fait pas mal de bruit pour motiver les vaillants coureurs dans cette pente moyenne de 9%, atteignant 20% dans les virages les plus raides.