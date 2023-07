Pour ce duel tant attendu de dimanche après-midi entre Jodoignois et Gréziens, la dose d'adrénaline sera au minimum multipliée par deux. Une Coupe de Belgique, déjà, ce n'est pas rien. Il y a l’aspect du derby brabançon wallon, ensuite, ce qui pimente encore davantage l'atmosphère. Une jauge d'émotions qui atteindra peut-être son niveau le plus haut pour les Tigres de Martin Dehut étant donné qu'il s'agira de la première participation du club - qui entame sa troisième année d'existence - à cette compétition. "C'est historique et à bien des égards, ce sera un match hyper spécial et une expérience unique et géniale à vivre. Malgré la descente en P3 et la déception que cela a engendré, nous avions réalisé un bon début de saison et une très bonne coupe de Brabant. Cette Croky Cup est une sacrée récompense et un match formidable à enjeu", s'enthousiasme le jeune entraîneur jodoignois.

Malgré des deux divisions d'écart, l'affrontement paraît néanmoins plutôt ouvert et indécis. L'envie et l'orgueil des gars de la Cabouse mettront-ils à mal cette formation grézienne ? " Nous sommes voisins, c'est un derby et le contexte sera donc singulier. La préparation se déroule comme attendu et nous sommes là où nous voulions être avant cette entrée en lice. Nous avons battu le SP Tange 2-1, dimanche dernier, en amical et même si nous ne serons pas au grand complet demain, les gars sont super excités et motivés pour faire quelque chose de bien. J'estime que sur une rencontre, tout est possible et comme nous n'aurons absolument rien à perdre, nous pourrons jouer sans pression."

À Grez-Doiceau, la reconstruction a débuté

Du côté de Grez, la reconstruction a débuté et le nouveau T1 Pierpaolo Giunta a donné rendez-vous à ses hommes ce lundi pour une reprise corsée. "On s'entraîne tous les jours et il s'agira de notre première rencontre de la saison. Les automatismes ne seront pas encore présents et on continue à faire connaissance mais les garçons sont très motivés et déjà très nombreux aux différentes séances. Jodoigne vient de descendre en P3 mais pour les avoir affronter deux fois la saison passée (NDLR : il était coach de Rixensart en P2 en 2022-23), ils possèdent un groupe talentueux et ce sera tout sauf facile", explique le mentor grézien.

Le vainqueur de ce match rencontrera au second tour le gagnant du duel opposant le SC Zonnebeke (P2) au KFC Moen (P1).