Christelle Levieux relance un club de volley à Jodoigne, le Relax Jodoigne, comme un hommage à son papa Michel

Christelle Levieux a pris un numéro de matricule à la fédération (5229) en 2020. Elle concrétise ainsi formellement son intention de relancer le volley-ball à Jodoigne. Elle assurera le secrétariat, sa maman Agnès Levieux sera la présidente.

Une équipe féminine

L'annonce de l'ouverture du nouveau hall sportif en janvier 2024 l'a décidée à recruter des joueurs(ses) en vue de lancer le club en championnat. "Au départ, mon intention était d'inscrire deux équipes, une équipe hommes et une équipe dames. Assez curieusement, je n'ai reçu jusqu'ici que des réponses positives de filles. Nous avons enregistré l'inscription d'une vingtaine de filles potentiellement intéressées, dont une dizaine est partante certaine. Ce sont des adolescentes débutantes ainsi que deux personnes plus âgées qui sont d'anciennes joueuses. Mes deux filles, Lisa et Emmy, sont très intéressées. Cette équipe est inscrite en Provinciale 4 dames. Si des garçons le souhaitent, il est possible d'inscrire une équipe plus tard en cours de saison chez les jeunes."

À la recherche d'un entraîneur

Il reste maintenant à trouver un entraîneur. "Ce n'est pas évident. Je voulais programmer deux entraînements par semaine, les lundis et les jeudis. Il est difficile de recruter un entraîneur."

Elle a heureusement un plan B. "Stephan Crabbé, mon mari, est entraîneur à Chaumont. Il entraînait la Nationale 3 messieurs. Il avait décidé cette saison de moins s'investir à Chaumont. Il a néanmoins accepté d'entraîner notre nouvelle équipe le lundi si nous ne trouvons personne. La personne qui se présenterait comme entraîneur pourrait être débutante puisqu'elle serait encadrée par Stephan."

Dans un premier temps, le club évoluera dans la salle de l'athénée. "Si je ne trouve pas d'entraîneur le jeudi, on pensait pouvoir se rabattre le mercredi dans la salle de Saint-Albert. Je viens cependant d'apprendre que le toit avait bougé. Du coup, je n'ai pas de salle pour le mercredi."

Qu’on ne s’y trompe pas, cela n'enfreindra en rien son enthousiasme.