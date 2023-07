Championnat de Belgique de natation: neuf courses attendent le Rixensartois Philippe Mambour

Il a obtenu certains temps de qualification dès le début de la saison. "En brasse, j’avais les temps très tôt. J’ai obtenu d’autres temps en fin de saison comme en 200 mètres nage libre. Je ne pensais pas me qualifier sur cette nage. J’ai finalement fait le temps lors de la compétition de Waterloo début juin. Sur cette nage, j’avais un très vieux temps qui datait du 20 novembre 2022".

Un. podium en 50 mètres brasse

Il va aborder les championnats de Belgique en toute décontraction mais avec l’objectif d’aller le plus vite possible: "je ne me mets pas de pression, excepté en 50 mètres brasse. Sur cette distance, j’espère obtenir un podium. Lors des championnats de Belgique Open à Anvers en avril dernier, j’ai terminé septième des 14-15 ans. Entre le troisième et le septième, nous étions à treize centièmes", précise-t-il. "Je sais qu’en 200 mètres brasse, cela va être difficile".

Philippe Mambour est spécialiste de la brasse. "Avant j’étais dossiste. Maintenant, c’est ma pire nage. Je me suis sans doute trop entraîné en dos quand j’étais jeune. Cela m’a dégoûté."

Six entraînements après le roller hockey

Le jeune homme s’est entraîné quatre fois par semaine en cours de saison. "Je fais du hockey sur roulette. Nous avons été champions de Belgique en U15. Lorsque la saison de roller hockey s’est terminée en avril dernier, je suis monté à six entraînements semaine en natation. Mes temps se sont alors améliorés d’un coup."

Le jeune Rixensartois fait une bonne saison. "Cela aurait pu être mieux. En décembre, je n’étais pas très en forme. Je n’ai pas très bien nagé en compétition durant l’hiver. J’avais eu un pic de forme en septembre 2022. C’est seulement lors des championnats francophones en février dernier que j’ai repris des couleurs, sans savoir pourquoi cela s’est passé ainsi."