Mégan Laurent retrouve Tubize, en amical, ce vendredi: "je ne sais pas si je resterai aux Francs Borains"

"On n’en parle pas trop de tous ces changements, on observe juste. Ce ne sont en fait pas des gens qu’on croise au quotidien, c’est plutôt en coulisse que tout se passe", réagit le médian de 31 ans.

Son expérience, avec des passages au Lierse, la jeunesse Esch (Lux), Mons et Eupen, lui permettent de vivre cet épisode avec philosophie. "L’arrivée de nouveaux joueurs ? C’est la direction qui s’en occupe. Si des transferts sont réalisés, tant mieux. Ils renforceront encore l’équipe. Pour l’instant, il n’y a pas trop de bruits ou de départs, donc pas de raison d’avoir des craintes."

La situation de Mégan Laurent ne sera toutefois pas facile dans un noyau très compétitif. "J’ai eu une discussion avec la direction, ce n’est pas sûr que je reste. Je suis encore sous contrat, mais ils veulent attirer de nouveaux éléments. Ce n’est pas évident d’un point de vue personnel, mais je continue à m’entraîner et à bien me préparer. On verra ensuite ce qui se passera."

Les retrouvailles

Il fera en tout cas abstraction de tout ça au moment de fouler la pelouse du stade Leburton. Une enceinte qu’il connaît bien. Il a porté la vareuse des Sang et Or à plus de 50 reprises.

"J’étais déjà retourné à Tubize quand j’évoluais au Lierse. Et depuis, beaucoup de choses ont changé. Ce sera un peu différent. Des têtes connues ? De mon époque, je pense qu’il ne reste que Shean Garlito. Mais je connais d’autres joueurs, comme Lkoutbi ou Maxime Michel, notamment, avec qui j’ai joué à Mons, chez les jeunes."

S’il ne devait retenir qu’un moment de ses années dans le Brabant wallon, Mégan Laurent choisirait sa première saison. "On s’est qualifié pour le top 8, alors que personne ne s’y attendait. C’était évidemment génial."

L’ambiance sera forcément bien différente ce vendredi, avec une rencontre qui s’annonce disproportionnée sur le papier, avec deux divisions d’écart. D’autant plus que les Francs Borains reprendront le championnat le 13 août (contre Zulte), deux semaines avant les Brabançons (contre Binche).