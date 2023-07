Les bons résultats des trois écoles de VTT du Brabant wallon

Le Brabant wallon compte trois écoles de cyclisme plutôt axées sur le VTT: le MTB Team Spirit, le VErTT et les Blancs Gilets. Été ne rime pas avec repos. Du côté des Perwéziens du MTB Team Spirit, le dernier week-end était consacré aux nationaux 2023. "En U13, Rémi Pinget fait 15 et Aurélien Jacob fait 19. Dans la catégorie des U15 Mauro Van Gestel termine à la 11ème place tandis que Nand Mosselmans, revenu de son camp la veille, n’a pas tenu sur la dureté du circuit. En U19, Élisabeth Ullens tiendra longtemps la 5ème place jusqu’à une chute qui ne lui permet pas de redémarrer. Place pour elle au repos et un peu de patience. Enfin en U23, Samuel Keremans termine dans le top 20. Il aurait voulu mieux faire mais une petite erreur lui à fait perdre des places…", termine Thibaut Ullens.