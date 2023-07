La Transmaurienne ? "Une magnifique course de VTT"

L’épreuve fait partie des références depuis de très longues années pour les amoureux de 'vrai' VTT. "Cette année, j’étais le seul du club à y aller mais mes parents étaient bien présents en soutien. Mon objectif était de faire la meilleure place possible au classement général du mode compétition 6000. Après cinq jours de grimpette et de gestion, je termine à la 7ème place au général, 4ème dans ma catégorie et 1er belge."

Pourquoi ce choix de compétition plutôt que les Nationaux VTT qui tombent à la même date ? L’espoir de 18 ans y répond aisément. "J’adore me surpasser sur des épreuves. Ici, c’est une course longue où il convient de gérer mais aussi dépasser ses limites car le mal de jambes est bien une réalité ! Là, on est sur des décors superbes, des vues exceptionnelles, des chemins de haute montagne avec la Maurienne qui est vraiment belle. C’est un moniteur de mon club qui m’en avait parlé il y a trois ans. Les deux premières années, nous étions plusieurs du club à nous y rendre mais cette année, j’étais le seul."

Durant la semaine, Alexis a parcouru 180 kilomètres et 7300 mètres de dénivelé positif en 10 heures et 52 minutes. "Une semaine remplie de rencontres et de plaisir. Ce sont des étapes en lignes entre 35 et 45 kilomètres, à l’exception du mercredi où nous avons une étape en mode XCO, donc une boucle de 6 kilomètres à faire trois fois avec 250 m D + au tour."

Forcément, ce ne sont pas les mêmes terrains qu’ici, en Belgique. "Pour me préparer, mon coach m’a fourni un programme adapté car pour moi, c’était l’objectif de la saison. J’ai donc eu droit à des séances avec pas mal de dénivelé et de technique. Avant chaque départ d’étape, j’ai veillé à bien m’échauffer et puis aussi, très important, le décrassage en fin de journée. Je me suis aussi souvent baigné dans les rivières bien froides pour la récupération musculaire… Et puis, il faut avoir aussi une bonne alimentation !"

De quoi aborder les difficultés dans de bonnes conditions. "On a par exemple eu une ascension de… 18 kilomètres…"

Un défi contre soi-même et des rencontres

À la Transmaurienne, si le Villersois Alexis Pironet y allait pour prester, il a aussi pris beaucoup de plaisir. "Je veillais à surveiller mes concurrents pour le classement général en tâchant de rester avec eux durant la première partie de la course. C’est d’une part plus agréable de rouler en groupe que seul, surtout pour le mental, et puis, sur la fin, au caractère, je tentais de faire la différence. Rouler de cette manière, donc en groupe, cela crée aussi des liens car si on est réellement concurrent sur le terrain, en dehors des liens se tissent et cela devient des amis par la suite. Je garde d’ailleurs chaque année des contacts avec d’autres bikers !"

À la question de savoir ce que représente la Transmaurienne pour le Villersois, la réponse fuse: "un défi contre soi-même, et puis c’est magnifique de pouvoir faire ces courses dans de tels paysages avec des glaciers, des montagnes. Vraiment, cela vaut la peine de vivre cela !"

Alexis de comparer avec ce que l’on retrouve en Belgique. "Ici, chacun est concentré dans son effort et ne se soucie pas des autres. Là, on roule sur des ascensions avec des chemins larges, on doit gérer l’effort sans être dans le rouge vu que l’on est sur des courses d’endurance, cela permet donc de parler entre nous tout en roulant. C’est propice aux échanges, aux dialogues et… il y a aussi bien plus de respect. Le dernier jour, un concurrent est tombé en descente, je ne me voyais pas faire autre chose que de l’attendre. Je suis certain qu’il aurait fait pareil."

De quoi donc satisfaire le Brabançon wallon, content de sa prestation. La suite ? "Cette année, je pense encore faire le Roc d’Azur… J’aimerais un jour faire les chemins du soleil mais comme je suis encore étudiant, cela se positionne mal."