Championnats de Belgique de natation: le Waterlootois Arthur Le Pallec vise haut en 200 m brasse

Aux championnats de Belgique par catégories d’âges, qui se dérouleront ce week-end à Anvers, il nagera dans la catégorie 17-18 ans.

"Mon objectif est de terminer en tête dans ma catégorie sur 200 mètres brasse et d’obtenir un podium toutes catégories confondues. Je me focalise sur le 200 mètres brasse parce que je suis plus proche des premiers sur cette distance. J’aimerais aussi surprendre sur le 100 mètres brasse. Élodie Delmotte, entraîneur au club, s’occupe de ma technique en brasse."

Quinze dans la même seconde en 100 m brasse

Il est septième au ranking toutes catégories confondues en 200 mètres brasse: "En 100 mètres brasse, j’ai le vingt-deuxième temps. Nous sommes quinze à être dans la même seconde, à 1'07''. Il y a plein de nouveaux nageurs inscrits pour ce week-end. Ils n’étaient pas présents à Anvers en mai dernier".

Le jeune homme participera à ses premiers championnats de Belgique.

"Je suis chef scoute. Les camps tombent en même temps que les championnats de Belgique. Jusqu’ici, j’ai opté pour les camps scouts. J’ai décidé de laisser les scoutes de côté pour le moment. J’ai participé à mon premier stage d’été de natation pendant dix jours avec le club à Amnéville en France."