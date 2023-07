Provinciale 3D : Orp se montre ambitieux et veut "sortir au plus vite de cette P3"

Mathieu Michielsens (T1) : "Ce serait un échec si on ratait le tour final"

On l'a bien compris, rejoindre la P2 doit se faire à court terme. "On joue clairement le Top 3. Pour cela, on s'est renforcé dans tous les secteurs. Le noyau comprend 27 joueurs. C’est assez gros, mais on a le but de sortir de cette P3 au plus vite pour deux raisons: donner des perspectives à nos joueurs actuels et avoir des ambitions pour les jeunes qui frappent aux portes de l'équipe première."

Le club mise en partie sur le staff et de nombreux joueurs champions avec Walhain. "On voulait un mix entre qualité et jeunesse, fougue et expérience, et on est satisfait avec le groupe à disposition, avance le T1, Mathieu Michielsens. Vu le cadre familial et les joueurs qu'on a fait venir, on ne peut cacher nos ambitions: on veut jouer les premiers rôles et à défaut de déclarer qu'on veut jouer champion car ce n'est pas dans notre mentalité, ce serait un échec si on ratait le tour final."

Le groupe s’entraîne depuis plusieurs jours et va monter en puissance au rythme de trois matches amicaux par semaine, jusqu'au premier tour de Coupe du Brabant à Rixensart le 13 août.