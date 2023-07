Natation: Sarah Marc s'est très vite mise en confiance pour décrocher quatre médailles au championnat de Belgique

Légèrement stressée avant d'entamer la compétition, la jeune fille s'est vite rassurée. "J'ai nagé le 200 mètres quatre nages vendredi matin. J'ai réussi le troisième temps. Ce premier podium m'a mis en confiance pour la suite de la compétition", indique la jeune Sarah.

Elle a poursuivi sur sa lancée, le vendredi toujours, en s'imposant en 100 mètres dos. "J'étais dans les quatre ou cinq premières au ranking. J'ai amélioré mon temps de plus de cinq secondes."

Elle a encore signé deux autres médailles de bronze encore, en 100 mètres papillon et en 100 mètres nage libre. "À son âge, elle n'a pas encore de spécialité. On attend quatorze et quinze ans avant de cibler plus particulièrement une nage. On sent toutefois qu'en dos, il y a un petit quelque chose chez Sarah", souligne encore Sébastien Massart.

L'Aquabla huitième au ranking des clubs

Sarah Marc a été proche du podium en 400 mètres nage libre et au 100 mètres brasse. "C'est toujours un peu dommage de terminer quatrième. En 100 mètres brasse, je ne m'attendais pas à grand chose, reprend-elle. Malgré ces deux courses, je ne suis pas mécontente de ma première participation aux championnats de Belgique."

Ses performances traduisent les excellents résultats des nageurs de l'Aquabla au cours des championnats nationaux. "Un classement des clubs est établi en tenant compte des huit premiers de chaque course. Nous terminons en huitième position. Nos nageurs ont participé à 48 courses, ils ont amélioré leurs temps sur 44 d'entre elles ", précise encore Sébastien Massart.