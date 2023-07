Natation: Eloïse Lhoir a atteint tous ses objectifs au championnat de Belgique

Elle a réussi beaucoup mieux qu'espéré en s'imposant sur 100 mètres papillon et en récoltant deux médailles d'argent en 200 mètres papillon ainsi qu’en 400 mètres quatre nages dans la catégorie des filles de 13 ans. "Ces trois courses étaient celles sur lesquelles j'avais le plus de chance de médaille. Je suis vraiment très contente de ces résultats."

On y retrouve plus la brasse. " Je ne suis plus brasseuse cette saison. J'ai changé d'entraîneur. Sébastien Massart et Grégory Desmet ont modifié ma technique en brasse. Je dois encore prendre mes marques. Je n'ai pas nagé en brasse aux championnats de Belgique".

Le troisième temps pour le collectif francophone

La jeune nageuse de l'Aqua Club Braine-l'Alleud voulait aussi obtenir un troisième temps qualificatif pour rejoindre le collectif francophone. "En étant dans le collectif, on peut participer aux stages de la fédération francophone durant les vacances scolaires. J'y suis depuis deux saisons mais il faut refaire les temps chaque année. J'avais les temps en 400 mètres crawl et en 200 mètres quatre nages, les deux courses imposées. Je devais encore réussir un temps difficile dans une autre course. Je l'ai obtenu aux championnats de Belgique sur 400 mètres quatre nages. Tous mes objectifs ont ainsi été atteints."

Eloïse Lhoir s'était préparée lors du stage du club à Vittel. " J'avais un peu peur. J'ai manqué les deux premiers jours des stages. Je suis allée au camp scout pour passer ma totémisation. Mais cela n'a pas eu de conséquence sur ma préparation."

Le championnat de Belgique était son objectif principal de la saison. "Aux championnats francophones en février dernier, je voulais avoir le plus de première place possible. J'ai gagné quatre courses, en papillon et en quatre nages. Je voulais aussi améliorer mes temps cette saison, c'est chose faite."

Elle a déjà un objectif pour la prochaine saison. "Je voudrais battre le record de district sur 200 mètres papillon. Je n'en suis éloignée que de quelques centièmes. J'ai jusqu'au 31 décembre pour l'améliorer."