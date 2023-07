Les cyclistes attendus à Tourinnes ce week-end

La tradition

Longtemps, ces compétitions trouvèrent place dans le cadre de la kermesse du quartier. De fait, jusqu’à la disparition de cette dernière en 2000. "Depuis, elles se perpétuent grâce à l’appui ô combien précieux de la famille Van Puymbrouck qui nous accueille en leur ferme du 6 rue de Libersart", indique René Mathy, cheville ouvrière.

Le week-end sportif, qui en est à sa 27ème édition, entretient le souvenir de deux dévoués de la Pédale Tourinnoise décédés en 1995: Joseph Claes et Henri Gérard.

La première journée du diptyque, ce samedi 29 juillet, sera réservée aux juniors. Le départ du 35ème Grand Prix Olivier Haubruge (du nom du jeune coureur nilois, sociétaire du Vélo Club de l’Orne disparu en juillet 1987) sera donné à 15 heures.

Le parcours tourinnois

Les concurrents devront boucler 16 tours d’un circuit ouvert de 5,3 kilomètres tracé dans le centre du village: départ rue de Libersart, à droite rue de la Commune, passage sous le pont de l’autoroute, rue Malpas, à droite rue de la Cure, rue d’Enfer, rue Marie aux Broux, à droite rue Saint-Lambert, passage sous le pont de l’autoroute, arrivée rue de Libersart. En 2021, le Namurois Lucas Jacques s’était imposé En 2022, c’est le Néerlandais Lance Venneman qui lui avait succédé.

"Le lendemain, dimanche 30 juillet, verra les benjamins (7 à 14 ans) de notre cyclisme entrer en lice dès 12 heures et prendre successivement possession d’un circuit de 2,2 km logiquement fermé à la circulation automobile en raison du jeune âge des participants. Ces tests pour minimes et aspirants sont dédiés à notre regretté trésorier Luc Hannon, qui n’était autre que le neveu de Claude. On a et de la mémoire et le sens de la famille à Tourinnes-Saint-Lambert."

Un bel hommage qui attirera très certainement de nombreux spectateurs, tout au long du week-end, dans les rues walhinoises.