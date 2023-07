Le nouveau challenge de Damien Broothaerts à Dender : “Je sens beaucoup de respect par rapport à mon travail”

Dender, un club arrivé la saison dernière en Challenger Pro League et qui construit un bel effectif pour le prochain exercice. “J’ai directement été intéressé par leur proposition car c’est un très bon club, ambitieux et sain. Ils ne sont en D1B que depuis un an, cela me permettra de grandir en même temps que le club. Cela me permet de franchir un nouveau cap, de travailler dans le monde pro à temps plein. En tant que préparateur physique, c’est un très bon projet car il y a plein de choses à développer au sein d’un club qui travaille toutefois déjà avec les dernières technologies. C’est une machine bien huilée, un club sain et stable au sein duquel je pourrai m’épanouir.”

À Dender, Damien Broothaerts travaillera au sein d’un staff dirigé par un certain Timmy Simons et retrouvera également José Jeunechamps, qui a aussi quitté Virton pour devenir l’adjoint de l’ancien Brugeois. “Timmy Simons, ce n’est pas n’importe qui en Belgique. Un joueur avec une belle carrière et qui a déjà coaché en D1. C’est très enrichissant pour moi de travailler avec des personnes comme ça. Je vais apprendre beaucoup de choses à ses côtés car nous avons la même philosophie et les mêmes idées de travail. En plus de ça, je sens beaucoup de respect par rapport à mon travail et le staff me laisse beaucoup de libertés dans ma fonction. Aujourd’hui, j’ai fait le meilleur choix possible.”

Son passage à Virton

Et il ne regrette pas son passage à Virton. “J’ai rencontré des personnes fabuleuses, que ce soit au niveau du staff ou des joueurs. Nous étions dans une situation difficile, mais nous avons tenté d’apporter rigueur, professionnalisme et envie de travailler. Malheureusement, le club était plus malade que les joueurs. D’un point de vue personnel, je ne retiens que le positif car Virton m’a permis de refaire mon métier à plein temps et ce passage a attiré l’attention sur mon travail, m’a ouvert des portes vers d’autres clubs.”

Son départ de Tubize

Quand il a quitté Tubize pour Virton à la fin du mois de février, son départ n’a pas été très apprécié du côté du stade Leburton. “Lâcher une équipe en cours de saison est toujours quelque chose de compliqué. Mais Tubize savait que si une opportunité se présentait pour moi dans un club professionnel, je la saisirais. D’autant que je n’étais plus lié par un contrat. J’ai été le premier déchiré en quittant ce club qui a été mon premier, ce coach qui est devenu un ami et ses joueurs que j’appréciais. Dans un premier temps, j’ai eu des remords et puis j’ai compris que le football est ainsi fait. Je suis juste un peu déçu que certaines personnes à Tubize ne se réjouissent pas quand un membre du staff passe un step, comme ils le font pour un joueur.”

guillement "Je prends beaucoup de plaisir à vivre au quotidien ce métier qui me passionne."

Actuellement en pleine préparation de la prochaine saison avec Dender, les journées de Damien Broothaerts sont bien occupées. “Je suis content de faire une préparation complète. C’est la période la plus excitante pour moi, je suis un peu la pièce maîtresse de la préparation. Ça me met une certaine pression, mais c’est quelque chose que j’adore. Je prends beaucoup de plaisir à vivre au quotidien ce métier qui me passionne. C’est vraiment dans ce rôle que je me sens le plus épanoui car c’est le plus complet.”

De l’athlétisme au football

Avant de vivre au quotidien dans le monde du ballon rond, Damien Broothaerts a vécu sa carrière sportive dans l’athlétisme. Deux mondes bien différents. “Petit, je voulais faire du foot mais mon père n’a jamais voulu car il ne voulait pas que je dépende des autres mais uniquement de moi. Je le remercie pour ça car ça m’a donné d’autres qualités. De l’extérieur, les deux mondes semblent opposés mais avec l’évolution des technologies, les joueurs de foot deviennent des athlètes et plus uniquement des gars qui jouent avec leurs pieds.”