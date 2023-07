La FFBC change son image pour la rendre plus claire et plus moderne

À la base de la réflexion, le constat d'un manque d'uniformité dans l'image de la FFBC qui a fait titiller certains administrateurs. Un logo pour le VTT, un logo pour le cyclotourisme, un cartouche FFBC, l'amalgame entre le nom de la fédération et son slogan "vélo-liberté" ou encore des variations multiples de la présentation du logo qui, finalement, brouillaient tellement l'image de la fédération que certains ne savaient même plus quel logo officiel devait être utilisé. "Bref une vache n'y retrouvait plus son veau. De plus, soyons de bon ton, l'ancien logo faisait un peu vieillot et un lifting s'imposait."

Un logo c'est une icône, un référentiel visuel qui instinctivement fait associer le subconscient à une réalité. Pour ne pas se rater, c'est un travail collectif qui a été réalisé par l'ensemble des administrateurs en collaboration avec les délégués provinciaux. "C'est un projet qui a mûri plus de cinq mois, avec successivement un travail de recherche et de comparaison avec d'autres fédérations sportives, d'ébauches de projets initiaux, de présentations, de discussions sur l'identification et sur l'avenir, d'une création s'inscrivant dans la charte graphique créée pour le nouveau site web, d'échanges de points de vue, de la nécessité d'inclure la gent féminine, de réflexion sur nos disciplines majeures et tutti quanti."

Avec le nouveau logo la FFBC exprime "le caractère sportif évident de notre fédération avec un visuel facilement associable au cyclisme. On peut y voir trois sportifs dans le feu de l'action faisant face à l'avenir avec volonté et détermination, le tout par un visuel évoquant impulsion et mouvement. On y retrouve les valeurs recherchées, à savoir : la représentation des trois disciplines majeures de la fédération avec les codes couleurs correspondant aux rubriques de nos revues ; le caractère fédérateur par la présence des trois disciplines rassemblées ; une mixité telle qu’on l’a évoquée par la silhouette féminine placée d'ailleurs en premier dans le sens de lecture ; l'utilisation de l'abréviation FFBC en grandes lettres donnant une image dynamique par l'angle de la police et le trait d'éclat traversant celle-ci ; la dénomination complète de notre fédération immédiatement sous l'acronyme en guise d'explications et enfin l'utilisation des trois couleurs nationales dans un arc de cercle symbolisant selon le berceau de notre fédération ou l'arc d'une jante, mais également l'ouverture à l'ensemble des cyclistes francophones sans distinction de régions."

En Brabant wallon, la FFBC, ce sont 796 membres, 16 clubs et 11 randonnées.