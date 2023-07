Fred Stilmant réagit à son licenciement du RWDM: "Je m'y attendais"

Une grosse pression

Une fin évidemment brutale. "Personnellement, je le sentais venir, ce licenciement. C’était l’après Thierry Dailly. L’année passée, on a ressenti de fortes pressions, malgré la montée, en interne. On a tenu bon en continuant sur notre lancée. Puis Monsieur Ganaye a été nommé directeur sportif, de nouvelles personnes sont arrivées. Il ne faut pas se cacher, on s’est sentis un peu seuls. On a scouté des joueurs, qui ont tardé à être recrutés. On voyait bien que quelque chose se tramait."

Ce qui s’est confirmé avec le licenciement et la nomination très rapide d’un nouveau staff, avec Claudio Caçapa à sa tête. "Un nouveau staff, on ne le met pas en place en 24 heures. Cela fait partie du monde du football. Quand Thierry Dailly a remis le club, une nouvelle philosophie a vu le jour."

Les nouvelles arrivées

Une nouvelle philosophie, oui. Mais Fred Stilmant estime que les changements n’ont pas été si importants. "On ne peut pas parler d’une grande professionnalisation. Ce sont les mêmes vestiaires, le même terrain d’entraînement pourri, la même salle de musculation. À part le stade et la pelouse, rien n’a changé. Enfin si, les gens."

Un point tout sauf anodin. "Le coach m’a un jour fait remarquer que j’étais très calme, malgré le contexte. Je m’étais fait une raison. Je savais très bien qu’avec ce système des filières, si tu n’alignes pas ces joueurs, ça devient compliqué. Je m’étais fait une raison."

Préparation positive

L’incompréhension liée à cette décision prise par le propriétaire américain John Textor, c’est que les résultats engendrés durant la préparation étaient positifs. "En mai, ils ont confirmé Vincent Euvrard comme T1. On commence la préparation par une courte défaite à Courtrai, puis un succès au Standard, un revers 2-1 au Hertha Berlin, avant de battre Lyon. Ce n’est pas dû à un manque de résultat, alors que l’équipe était sur papier peut-être moins forte que celle qui évoluait en D1 Amateurs il y a trois ans. Je ne dis pas qu’on aurait forcément bien commencé la saison en D1A, mais la préparation était plus que correcte."

Sans club en août, une première pour Stilmant : «Je suis à l’écoute d’un nouveau projet»

Ce qui ennuie Fred Stilmant, c’est d’être écarté juste avant le début de la saison. «Au niveau du timing, c’est un manque de respect. S’ils nous avaient écartés au mois de mai, on aurait pu se retourner et chercher un autre défi. C’est la première fois que le championnat va commencer et que je n’ai pas de club. C’est un peu atroce. Maintenant, tous les staffs sont bouclés en plus.»

L’ancien T1 de Rebecq s’apprêtait à vivre sa première expérience dans un staff de D1. «Tout le monde rêve de la D1, mais ce n’est pas ma priorité. Pour moi, le plus important est de me sentir bien, entouré de personnes en qui j’ai confiance. Bien entendu, la D1 m’intéresse, mais je n’en fais pas un objectif premier ou une fixation.»

La grande question : est-ce que Fred Stilmant accompagnera encore Vincent Euvrard ou retrouvera-t-il sa casquette de T1? «Je prends un peu de temps pour digérer et je suis à l’écoute de tout projet. Il ne faut pas oublier que je suis d’abord arrivé avec Fred Vanderbiest, puis que je suis devenu T1 du RWDM, avant d’être l’adjoint de Vincent Euvrard. J’ai eu un bon contact avec lui, c’était agréable de travailler ensemble. Les deux options sont donc envisageables. Cela dépendra des projets qui se présenteront.»