VTT: Le Top 8 logique de Mathias Mensaert au championnat de Belgique à Houffalize

Mais voilà, le championnat de Belgique, lui, se déroule au pays et il convient d'y prester car la course au maillot tricolore reste un moment prisé pour les bikers. Une chance pour le vététiste de Beauvechain, Houffalize, qui accueillait l'édition 2023, proposait un tracé attractif. Et au final, Mathias est satisfait de son “ National ” avec une huitième place finale : "J'ai terminé à la place où je pensais terminer. Devant, ils étaient plus forts donc voilà, c'est logique. Le parcours était très poussiéreux et donc il était assez glissant, même sans la pluie. Cela a rendu le parcours un peu plus dur, ce qui n'était pas pour me déplaire. À Houffalize, les côtes sont très pentues et les descentes plus techniques, donc je préfère cela."

Le déroulement de la course a été conforme aux attentes. "Je me suis retrouvé avec la tête de course jusqu'au moment où un adversaire a chuté. Il était juste devant moi et me gênait. Il a mis un certain temps avant de partir, les premiers s'étaient envolés, j'ai alors décidé de rouler à mon propre tempo sans me soucier des autres. J'ai bien géré, d'autant que la course a été longue puisque l'on a roulé 1h24."

Longtemps Top 7, Mathias s'est vu rattrapé en fin de course par un concurrent. "Je n'ai pas pu le suivre mais au final, je suis content de ma huitième place. Cela me motive pour la fin de saison car cela veut quand même dire que j'ai un bon niveau et que je suis très fort pour faire ce top 8. Je suis actuellement dans les Vosges pour décompresser en faisant du vélo dans un cadre agréable et vallonné. Je prépare la coupe de France aux Ménuires à la fin du mois d'août mais aussi le championnat de Brabant flamand à Langdorp sur un sympathique tracé."

Mathias a également goûté aux courses sur route avec une course par étapes. "C'était assez plat mais malgré cela j'ai pu tirer mon épingle du jeu. J'aimerais à présent tester une course dans les Ardennes pour me tester dans les côtes."