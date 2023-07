Rugby: Le Stade nivellois va travailler dans la continuité

1. Les finances et la com

Sur le plan administratif, "c'est un renouvellement important avec trois nouveaux membres à des postes-clés. Malgré tout, on travaille dans la continuité autour d'un triple objectif: conserver des finances assainies; améliorer la communication en participant à des événements locaux importants pour la vie du club; la diffusion des affiches de la Coupe du Monde au club house en septembre-octobre."

2. Les jeunes en plein boum

L'école des jeunes nivelloise explose. "On n'a jamais eu autant d'enfants que cette année avec plusieurs U6 et des U8-U10-U12 qui marchent très bien. Nous avons un nouveau coordinateur et on continue à se structurer via quatre responsables car développer l'école de jeunes est la chose la plus importante au niveau du vivier. On poursuit la formation des entraineurs, les U14 et les U16 formeront une alliance avec le ROC Ottignies cette saison, et on espère relancer des U18 d'ici deux ans."

3. R2: remonter dans 2 ans

L'équipe première descend en Régionale 2 "mais beaucoup d'anciens ayant entre 20 et 24 ans sont revenus et on a montré de bonnes choses en fin de saison. La dernière fois qu'on est descendu, il y a 6-7 ans, on était remonté directement. Ici, on veut au minimum se stabiliser et viser la remontée d'ici deux ans."

4. Les filles en alliance

L'équipe féminine s'alignera avec Binche en 2023-2024. "Nous jouions en 10 contre 10 en D4, là ce sera en 15 contre en D3. Le groupe est jeune, c'est très important pour son évolution et l'alliance avec Binche était une opportunité car c'est assez proche géographiquement."