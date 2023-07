Promotiuon: Sébastien Mine reviendra à Tangissart en 2024

Après une année passée à Pironchamps en 2022, il défend cette année, les couleurs de Vodelée en Nationale 3. "À Pironchamps, il y avait deux équipes en Nationale 3. J'ai dû constamment passer de l'une à l'autre sans vraiment jamais trouver mes marques. À Vodelée, nous manquons de frappeur depuis que Nicolas Dispa a arrêté. J'occupe deux postes, le grand-milieu et le foncier."

Sébastien et David, les deux frères réunis

Cette saison, on l'a revu quelques fois au bord du terrain à Tangissart pour venir suivre les prestations de son frère, David, petit-milieu de Tangissart.

Joueurs et membres du comité souhaitaient son retour dans le Brabant wallon. "Michaël Vandendaele, mon frère David et le délégué Jean-Jacques Bouyon m'ont tous envoyé des messages pour que je revienne au club. Tout le club de Tangissart marquait de l'intérêt pour que je revienne. J'ai accepté. J'ai annoncé la semaine dernière à Vodelée que je ne resterais pas. Le fait de pouvoir jouer avec mon frère était un plus. J'avais pourtant des contacts avec des cercles de Nationale 3. Mon objectif est toujours de jouer en Nationale 3. On verra, si on fait une belle saison avec Tangissart il n'est pas dit que je ne prolongerai pas."

Au poste de foncier

L'équipe de Tangissart n'est pas encore tout à fait complète. " Mais nous avons des contacts. Nous aurons une bonne équipe. Je pense que nous pourrons réaliser de belles choses. Nous avons déjà mis en place la préparation pour la saison prochaine. Il y a beaucoup de motivation dans le club et chez les joueurs."

Sébastien Mine évoluera au fond: "C'est ma place sur le terrain". La configuration du ballodrome de Tangissart n'avantage pourtant pas les fonciers. " Personnellement, c'est une configuration qui me convient. J'aime bien le terrain. Lorsque j'ai joué au club en 2021, nous avions fait une belle saison. Nous avions terminé en troisième position.