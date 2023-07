Grand Prix de Bruxelles: La fédération a épargné 490€ grâce à la pluie

Le règlement prévoit une attente de deux heures pour le total des interruptions. Cela signifie que si les conditions climatiques étaient devenues meilleures à 19h20, on aurait alors pu poursuivre le Grand Prix. Dans les faits, il aurait alors été impossible de terminer le deuxième match et d'ensuite enchaîner avec la finale. Dimitri Godart, le président national, bien qu'il ne soit pas l'organisateur de la journée chapeautée par la Fédération des Jeux de Paume Wallonie/Bruxelles (FJPWB), a pris ses responsabilités en indiquant qu'un tirage au sort des vainqueurs de la deuxième lutte et de la journée aurait lieu à 19h.

Pas de premier prix

S'il est toujours désagréable de devoir tirer le vainqueur au sort, la fédération n'a pas réalisé une mauvaise opération financière. Les débours aux cercles sont normalement de 745€, 495€ et 250€ respectivement pour le premier, le deuxième et les troisième et quatrième, soit un total de 1 740€. Suite à l'interruption du Grand Prix en cours de deuxième lutte, Kerksken, vainqueur de la rencontre initiale, a touché le deuxième prix (495€), les trois autres équipes le troisième prix, soit chacune 250€. Au total, les débours aux sociétés se sont élevés à 1 245€, soit un petit 500€ de moins que la somme totale si toutes les rencontres avaient été jouées. Elle n'a pas dû rembourser les spectateurs puisque dès que la première balle est livrée, la recette est acquise.