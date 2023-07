Deux titres pour l'Aqua Club Braine-l'Alleud au championnat de Belgique des 11 à 14 ans

Quatre autres médailles

Le club de Braine-l'Alleud a récolté quatre autres médailles, des œuvres de Sarah Marc (2012), championne de Belgique en 100 mètres dos en 1'17''57 dans la catégorie des filles de 11 ans. Elle a nagé quinze centièmes plus vite que la deuxième, Laura Velghe d'Izegem. Sarah Marc est rentrée avec trois médailles de bronze supplémentaires, en 100 mètres libre en 1'08''96, en 100 mètres papillon en 1'21''18 et encore au 200 mètres quatre nages en 2'48''71. Elle a encore échoué au pied du podium à la quatrième place en 400 mètres nage libre (5'13''72) et en 100 mètres brasse (1'29''16). Dans toutes les courses, la jeune fille a amélioré ses temps de manière spectaculaire.

Du côté de Waterloo, Léa-Lyne Edou (2011) a réalisé la meilleure performance du club en terminant sixième sur 100 mètres brasse des filles de 12 ans en 1'24''65. Elle termine dans la même seconde que la troisième dont elle n'est éloignée que de 63 centièmes.