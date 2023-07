Le bilan est donc bon. "Le seul bémol, si on doit en retenir un, c’est que nous n’avons pas pu accueillir plus de monde en internat... On a des jeunes qui ont l’envie d’apprendre et cela s’est ressenti toute la semaine, jusqu’au dernier jour. Quand les parents sont venus les rechercher, on a vu la satisfaction."

Le stage a accueilli des jeunes de tout niveau. "La plus jeune avait 11 ans et 32 kg alors qu’on avait des nounours de plus de 100 kg !" Cédric Taymans est également ravi du boulot de l’ensemble de son staff. "Quand je vois encore le dernier jour le boulot d’Adrien ou du préparateur physique avec les jeunes par exemple..."

En outre, les retours sont positifs. "On nous dit que le stage était dur. C’était le but et donc c’est que c'était bien, rigole l’organisateur. Mais attention, c’est important qu’ils apprennent et cela doit donc rester un plaisir, pas une contrainte. Même quand on monte de niveau, même si on devient pro, le plaisir doit être présent car la réussite dépend aussi de cela."

Du côté des clubs, Cédric Taymans a aussi des échos positifs. "Nous avons quelques clubs qui nous envoient d’office des athlètes à chaque stage pour les faire évoluer. Ce sont souvent les mêmes d’ailleurs mais voilà, comme indiqué, nous avons été contraints de réduire de 160 à 100 places, cela a des incidences... Le stage est donc vite rempli. C’est aussi dommage sportivement puisque plus on est, plus on peut varier les confrontations entre les jeunes."

Côté infrastructures, le judoka est toutefois ravi d’avoir le soutien de la Province et de la Ville de Jodoigne. "La Ville a toujours trouvé des solutions malgré la destruction du hall avec la tempête. À la Province aussi, depuis Jean-Pierre Deserf en passant par Pierre Boucher et maintenant Marc Bastin. Ils font le maximum malgré les difficultés. On devra toutefois débattre des priorités et des utilisations des bâtiments publics. Bien entendu, il y a les urgences, les crises internationales, l’Ukraine, mais nous avons démontré, (et d’autres sports aussi) l’utilité de nos stages, de nos actions avec les jeunes et du bienfait que tout cela procure pour ces adolescents. Ce que l’on propose, ce ne sont pas juste des stages, c’est bien plus encore pour la suite de leur vie, sportive ou non. Nos jeunes doivent aussi être soutenus pour s’épanouir."

Cédric Taymans de rappeler que de nombreux champions actuels sont passés par ses stages avant de briller au plus haut niveau. "C’est une fierté, cela démontre l’utilité, et donc le besoin de permettre à un maximum de jeunes de pouvoir y prendre part. Avec le nouveau hall, je sais que cela sera encore mieux pour nous."

Au moment de conclure, il a un espoir : "Celui de pouvoir mettre en place, l’an prochain, un stage à Pâques, en juillet et en août. On doit profiter de l’émulation des Jeux olympiques et pourquoi pas retrouver sur le même tapis, d’un côté ceux qui finalisent leur préparation pour les JO de Paris et de l’autre, des graines de champions. ce serait génial."