Waterloo présent avec 32 nageurs aux championnats de Belgique ce week-end, à Anvers

Le club est parti dix jours en stage à Amnéville avec 29 nageurs. Ils se sont entraînés deux fois deux heures par jours. Deux des nageurs qualifiés sont restés à Waterloo. "Eline Fontaine et Arsène Cahuet se sont qualifiés assez tard. Les réservations étaient faites pour le stage, il n’était plus possible de les intégrer. Ils sont restés à Waterloo. Olivia Parent, ma sœur, les a entraînés tous les jours", poursuit Charlotte Parent. Raphaël Van Hecke nagera sous les couleurs du club.

Dix entraîneurs

Le club dispose d’un staff de dix entraîneurs. "Nous sommes dix à encadrer les nageurs licenciés: Élodie Delmotte, Charly Warewyck, Kévin Léonard, Guillaume Roggeman, Elodie Delmotte, Alexia Mies, Patrick Rampaert, Olivia Parent, Hugo Merchier et moi, précise Charlotte Parent. Nous travaillons en symbiose avec Benoît Marenne, notre directeur technique et Gil Lavend’Homme, le président du club. Patrick Stellamans forme les espoirs avant qu’ils ne se licencient et rejoignent notre groupe."