Victoire d'Émilie Libert (TURBO) au triathlon international Haute Meuse

À Anhée, en Haute Meuse, Emilie Libert ne devait pas prendre part au triathlon. " La qualité de l'eau de la Meuse n'était pas bonne. Les organisateurs ont donné la possibilité aux athlètes de participer à un duathlon (course à pied - vélo - course à pied). Je n'ai pas capté l'information assez vite. Quand j'ai voulu passer sur le duathlon, il était trop tard. C'était à cinq minutes du départ du triathlon courte distance auquel j'ai pris part."

Deux bonnes transitions

La natation n'était pas évidente. "Il fallait surtout éviter de boire la tasse."

Après une bonne transition, elle a abordé la partie vélo qu'elle redoutait. "Je n'ai pas forcé durant les dix premiers kilomètres. Une concurrente qui participait au duathlon m'a dépassé à vélo. Mon papa m'a alors encouragé à relancer la mécanique. J'ai bien terminé le vélo avant une nouvelle bonne transition. J'ai pu m'imposer en course à pied."

L'athlète du Turbo a couvert les 500 m de natation, 37 km à vélo et 6 km à pied en 1h58'39''. Elle a gagné sa catégorie (20-23 ans) et le scratch. C'est sa première victoire. "J'ai fait beaucoup de sport collectif. Je suis de la région de Bastogne. À mon arrivée à Louvain-la-Neuve pour les études, j'ai fait un test de triathlon par défi. J'ai accroché, la discipline est dynamique. Après un an et demi, je suis pleinement investie dans la discipline."

Elle va quitter le Turbo de Louvain-la-Neuve. "J'ai terminé mes études de psychologie. Il me reste les stages et quelques cours. Je retourne dans ma région mais Michaël Saublens, le président du Turbo, devrait rester mon coach si la distance n'est pas un handicap."