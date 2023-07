Le Brainois Daniel Cappiau a escaladé 32 fois (!) le Mur de Grammont en une seule journée

Pas plus tard que cette année, au mois de juin, il a d'ailleurs réalisé un Top 10 à la GF Mont Ventoux ains qu'un "Cinglé du Mont Ventoux (les trois ascensions possibles le même jour).

Au mois d'août, Daniel a trois objectifs: le Tour des Stations en Suisse ainsi que deux courses dans le Sud de la France: la course d'Olargues (le 15 août) avec le col de Frontfroide ainsi que la course de Bedarieux (le 26) avec le col du Layrac.

Ce mercredi, en guise de préparation, et pour se challenger, il avait normalement prévu de faire 30 fois le mur de Grammont. "En réalité, je l'ai fait 32 fois pour un total de 167 kilomètres avec un dénivelé de 2966 m pour une moyenne de 24.1 km/h. J'ai commencé à 8h15 au sommet du Mur, à La Chapelle. Le rythme s'est élevé au fur et à mesure de la journée pour atteindre la vitesse moyenne de 24,8 km/h pendant les 4,5 premières heures. Sur les deux premières heures, j'avais même fait 11 tours."

Dans la dernière heure, le mental a joué pour terminer l'objectif du jour. "Pour faire ce genre de challenge, il faut se préparer pour arriver à ses fins. Ce défi était très important moi: c'est une préparation idéale pour le tour des Stations. J'adore l'endurance avec du dénivelé car le mental est très important pour ce type d'épreuve GF ou Ultra. Il faut toujours croire en ses rêves et objectifs. Et puis, Grammont et moi, c'est une histoire d'amour."