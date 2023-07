Le basket 3X3, un terrain de connaissance et d'amitié pour Ysaline Hauet, la joueuse du Rebond Ottignies

Seconde Belge au classement 3X3 FIBA, Ysaline ne ménage pas ses efforts dans la discipline. "Je participe régulièrement à des 3X3. J’ai participé à la coupe AWBB l’année dernière et j’ai fait presque tous les Masters cet été. J’ai d’ailleurs joué avec Stéphanie Ernoux, Clémence Fonteyn et Fannie Vandesteene la semaine dernière à Vervies," explique la meneuse parvenue en finale à bord de ce Team BW.

Elle sera également en terrain de (très) bonne connaissance sur le parquet brainois. "L’équipe s’est composée naturellement, ce sont mes meilleures potes. Nous voulions jouer ensemble, car durant l’année, mise à part ma coéquipière Lucie Laloux, nous jouons les unes contre les autres. L’ambition est de surtout s’amuser. Eglantine, Lucie et moi, nous avons déjà fait des 3x3 ensemble et nous nous connaissons bien. Aurore est un vrai atout pour sa vision du jeu et son shoot extérieur."

La vision de jeu, Ysaline l’a aussi en basket normal au Rebond. "Je suis meneuse-ailière en club, je joue plus souvent poste 2, mais la vision du jeu et cette capacité de switch sont vraiment utiles pour accélérer le rythme. J’aime de plus en plus le 3X3 et je cherche à y jouer de façon plus régulière pendant l’année."

Les bienfaits du 3X3 sautent aux yeux pour celle qui démarra le basket à Sombreffe. "Le 3x3 aide à augmenter sa transition attaque/défense. Ça aide aussi à gagner en confiance en soi dans son jeu en attaque puisque jouer à 3 vous fait fatalement toucher plus la balle (qu’en 5c5) et donc jouer en attaque. Il y a plus de place pour jouer et les pick and rolls sont agréables à utiliser."

Après le 3X3 Masters, Ysaline s’apprête à rejoindre le Québec pour un Erasmus en communication. L’étudiante de 23 ans, en Master 2 Communication stratégique des organisations, à l’UCLouvain rejoindra ses équipières du Rebond en janvier 2024. En plus du 3X3 et du 5 contre 5 en championnat AWBB, Ysaline a aussi joué pour son université. "La première année nous avons gagné le championnat ASEUS et nous avons perdu la finale nationale d’un point. Cette année, nous avons terminé deuxièmes du championnat Aseus et nous avons gagné le championnat d’Europe à Milan en fin d’année. L’équipe universitaire est vraiment complémentaire à la compétition AWBB, car elle aide les jeunes joueuses à prendre confiance dans un autre championnat" conclut la passionnée.