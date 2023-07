Emma Siegers (Baloise Ladies) sélectionnée en équipe nationale

Celle qui représentera les Baloise WB Ladies en territoire espagnol ne cache pas son enthousiasme. "Le Bizkaikoloreak est une course qui me convient bien. J'aimerais figurer dans le Top 20 mais il faudra être placée au bon moment. Ce sera décisif, c'est ça qui a joué au Gévaudan. J'ai hâte d'y être! Je suis contente d'être rentrée dans le giron de l'équipe nationale. Il y a vraiment une super ambiance. On a toutes le même niveau: on peut rouler en équipe et s'aider dans la course. J'espère accrocher d'autres sélections d'ici la fin de saison, même si ce sera compliqué d'aller sur un championnat international. Je devrai faire beaucoup d'efforts pour y arriver."

À l'heure actuelle, Emma Siegers est réserviste pour le championnat du monde de Glasgow, qui aura lieu le samedi 5 août. La sélection pour le championnat d'Europe de Drenthe (20-24 septembre) sera dévoilée dans le courant du mois de septembre. Du côté de Baloise, on est ravi de la nouvelle.