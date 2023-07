Benjamin Dochier: "La Grand-Place reste un must de la saison"

Le Grand Prix de Bruxelles est inscrit en caractères gras dans son agenda. "C’est un rendez-vous que l’on attend chaque saison, même s’il n’est pas évident de jouer sur les pavés. Les conditions ne sont pas les meilleures, mais jouer dans ce cadre, c’est quelque chose dont rêve tout joueur de balle pelote. Si on m’avait dit, lorsque j’ai commencé la balle pelote à Ottignies, que j’irais jouer sur la Grand-Place de Bruxelles, j’aurais signé des deux mains."

Les deux équipes francophones et les deux équipes néerlandophones les mieux classées à l’issue des luttes "aller" de la phase classique sont qualifiées pour Bruxelles.

Benjamin Dochier a gagné douze fois le Grand Prix de Bruxelles, dont neuf fois consécutivement, entre 2010 et 2018. Depuis, Thieulain, à deux reprises (2019 et 2022), et Isières (2021) se sont imposés. En 2020, il ne s’est pas disputé, à cause du Covid.

Kerksken est néanmoins toujours resté au premier plan, au coude à coude avec Thieulain. Les Flandriens ont remporté la Coupe de Belgique samedi dernier, à Acoz. "Nous réalisons un début de saison exceptionnel. Qui aurait pensé que nous serions toujours présents si haut dans le classement, après avoir perdu deux cadres comme Ryan Sauvage et David De Vits ?"

Benjamin Dochier n’est pas étranger à ce bon début de saison, au cours duquel il a retrouvé son poste de prédilection, le grand milieu. "À 38 ans, mon corps ne répond plus comme à 20, mais pour le moment, je prends beaucoup de plaisir à la frappe. Je suis en confiance. Je fais tout pour être dans les meilleures conditions possibles."

Ses prestations font penser que, s’il poursuit de la sorte, il pourrait décrocher un huitième Gant d’Or, qui sacre le meilleur joueur d’une saison. "J’ai toujours privilégié les objectifs collectifs, par rapport aux récompenses individuelles. Le Gant d’Or n’est pas un objectif en soi."

Le programme

Dimanche à Bruxelles, des sélections de joueurs U16 se produiront à 11h30. Les équipes de N1 entrent en lice à 14h30, avec le duel entre Kerksken et Baasrode. Suivront ensuite le match Thieulain – Maubeuge et la finale entre les deux vainqueurs.