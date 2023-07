VTT: Que peuvent espérer les "bikers" brabançons wallons ce week-end aux championnats de Belgique?

Vendredi soir, en prélude, Samuel Keremans et Elisabeth disputaient le XCC, un short track, soit une course courte. "C'est une grande première pour eux deux. Du côté de Samuel ce championnat sera compliqué aussi. Il est en U23, mais il nous a déjà prouvé de belles choses en Wallonia Cup même si ses objectifs actuels sont plus vers le marathon. Quant aux moins de 15 ans, nous aurons quatre représentants Mauro Van Gestel, Nand Mosselmans, Rémi Pinget et Aurélien Jacob, cela sera une première expérience pour eux donc il est très difficile de prévoir où ils vont se situer dans la course. Mais l'objectif est de prendre du plaisir et de terminer la course pour l'expérience."

À Houffalize, une chose est certaine, le parcours proposé sera sélectif et technique. "Houffalize était considéré il y a encore une dizaine d'années comme la Mecque du VTT mondial. L'organisation a remis le circuit de l'Arsenal au goût du jour et le résultat est magnifique. C'est de loin le plus beau circuit en Belgique. Nous avons ici un superbe rock garden et quelques drops qui sont très impressionnants. Sans compter les très longues montées qui devront être effectuées. Il n'y a rien à dire, ce circuit mérite de retourner en Coupe du monde. Il ferait certainement l'unanimité. Le spectacle sera au rendez-vous."

Du côté de Brice Dedeurwaerdere (VerTT), la motivation est également au rendez-vous. "On a droit cette année à un beau parcours. Il est changé par rapport à ma dernière participation ici mais c'est en mieux. L'organisation est également beaucoup plus professionnelle, on voit que l'organisateur a fait de gros efforts et cela fait plaisir pour les coureurs de voir de telles structures. Bonne nouvelle, la pluie va faire en sorte qu'il y aura moins de poussière sur le parcours."

Côté sportif, VerTT a quelques espoirs. "Le plus important réside en Adrien Anciaux qui a des chances de podium, ce qui serait vraiment top. On aura une dizaine de pilotes présents sur le National, avec pour les autres, des espoirs de top 10 voire top 20. Après, il n'y a pas non plus de miracle sur un championnat. Si on est top 20 toute l'année, on ne va pas soudainement monter sur le podium du championnat de Belgique. Même si une course d'un jour reste une course d'un jour avec tout ce qui peut se passer, dans le mauvais ou dans le bon sens. Moi, pour les préparer, j'ai tout mis en place pour qu'ils soient prêts. Ils n'ont plus qu'à... pédaler."