Lucas Coenen voudra briller au Grand-Pri des Flandres ce week-end

Voici deux ans, les frères Lucas et Sasha Coenen évoluaient en championnat d'Europe 125. Personne, hormis les spécialistes, ne les connaissait. Aujourd'hui, tous les meilleurs pilotes les craignent! Joël Smets, ancien quintuple champion du monde et directeur sportif chez KTM-Husqvarna, ne tarit pas d'éloges utilisant les superlatifs "exceptionnel" ou "jamais vu", lorsqu'il évoque les jumeaux. Pourtant, il en a vu défiler des jeunes pilotes, à qui l'on prédisait un bel avenir!

Un bel avenir promis aux jumeaux

Lucas Coenen (Husqvarna) a remporté le Grand Prix de Sumbawa, la 10e manche du championnat du monde de motocross, en Indonésie. Le pilote de 16 ans a conquis la première victoire de sa jeune carrière sur un Grand Prix en MX2. Nullement impressionné : "Même si cela ne s'est pas bien passé en Tchéquie, où j'ai fait des erreurs, j'aborde Lommel comme n'importe quel autre GP. Je connais la piste car j'y ai fait les championnats d'Europe, l'an dernier. Je piloterai sans pression, on verra ce que cela donne."

Lucas et Sasha n'ont pas de temps à perdre, en course comme dans la vie. En 2020, ils militaient en championnat de France 125 cc pour l'un, 85 cc pour l'autre. En 2021, les voilà en championnat d'Europe 125 cc (EMX125), avec quatre victoires à la clé et la 2e place du championnat pour Lucas en fin de saison. Et en 2022, ils passent en 250 cc (EMX250) avec une nouvelle grosse fin de saison.

À 16 ans, Lucas avance à pas de géant

Enfin, après une apparition unique (à Loket) en 2021, ils ont fait un plus grand bond l'hiver dernier, en intégrant le Mondial MX2. Voici quinze jours, Lucas Coenen s'imposait en Indonésie, sur un podium exclusivement belge, complété par Liam Everts (le fils de Steven) et Jago Geerts. Un excellent résultat pour le jeune belge de 16 ans avançant à pas de géant, dans une catégorie qu'il découvre cette saison. Son frère jumeau, aussi doué, terminait onzième de course.

Cette fois, Lucas Coenen, actuel huitième mondial devra confirmer tout le bien que l'on pense de lui en terre flandrienne, à l'occasion de la treizième manche du championnat du monde, devant son public qui viendra en masse soutenir la jeune classe belge. Au classement du championnat du monde, l'Italien Andrea Adamo (KTM) conserve la tête. Le Français Thibault Benistant (Yamaha) et le Néerlandais Kay de Wolf (Husqvarna) le talonnent. Jago Geerts, qui avait manqué deux Grands Prix à cause d'une blessure au poignet, est troisième au classement général avec 491 points, après sa victoire en Tchéquie le week-end dernier et représente le meilleur Belge, devant Liam Everts (5ème, avec 447 points). Lucas Coenen est huitième (372 points), son frère Sacha est 15e avec 142 unités.