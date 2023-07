Trois jeunes nageurs rixensartois qualifiés pour les championnats de Belgique

Manuela Mertens-Goossens, née en 2010, s'est qualifiée en 100 et 200 mètres dos. "Le dos, c'est ma spécialité", indique la jeune fille. Elle s'est qualifiée en 200 mètres dos lors de la compétition de l'Aquabla à Braine-l'Alleud en avril dernier, en nageant en 2'42''15 (temps limite fixé à 2'47''73) et sur 100 mètres à l'Euro meeting d'Embourg en mai en 1'17''95 (temps limite à 1'18''32) . " Le championnat de Belgique, ce sera une première. J'y vais pour prendre de l'expérience. J'espère y améliorer mes temps. C'est quand même un peu stressant", signale Manuela. Elle est partie en stage avec son club à Piombino en Toscane où elle a eu deux entraînements par jour. " Nous avons beaucoup nagé. La natation, c'est mon sport. Je me suis inscrite très jeune au club de Rixensart. Je fais de la compétition depuis cinq ans", poursuit-elle.

25 secondes de mieux sur 400 mètres libre

Apolinne Tanssenoy (2011) fera elle aussi le déplacement à Anvers. Elle est l'invitée surprise. " Je ne m'attendais pas à être qualifiée. Je nagerai le 100 et le 400 mètres crawl à Anvers ." Elle a réalisé une progression fulgurante. " Elle nageait le 400 mèrres libre en 5'49''44 en janvier. Début juin, elle a nagé la même distance en 5'24''38", souligne Coralie Thiry, entraîneur au club. Elle a gagné sa qualification pour le 100 m libre en mai dernier à Charleroi en piscine de 50 mètres en nageant en 1'12''52.

Apolinne Tassenoy est première réserve sur 100 m dos, elle a raté la qualification directe de 4 centièmes en bassin de 25 mètres. "Je prends le championnat de Belgique comme une bonne expérience. Je suis déjà contente de m'être qualifiée."