Julie Grétry, 2e du 100 miles du Val d'Aran by UTMB avant son interruption, a l’utra-trail dans la peau: “Un besoin constant de trouver un challenge”

Face à de telles conditions, les organisateurs ont décidé de ne pas reprendre la course. Une décision comprise par l’ensemble des participants même si elle a provoqué un peu de frustration auprès de celles et ceux qui s’étaient préparés pendant de longs mois. Encore plus pour Julie Grétry qui occupait alors la deuxième place chez les dames, derrière la favorite Alyssa Clark. "Je venais tout juste de dépasser la troisième et j’avais de bonnes sensations. Après, sur une course aussi longue, il était impossible de faire des pronostics sur la suite. Mais c’est frustrant car je me sentais bien et j’aurais aimé savoir jusqu’où j’aurais pu aller."

La déception digérée, la Brainoise a pris part à la course de 34 km proposée en guise de compensation par les organisateurs. "Une bonne partie des participants du 163 km a accepté de prendre part à la course du dimanche. Bien entendu, avec un format bien plus court, deux mauvaises nuits, des jambes fatiguées et une préparation pas axée sur ce format, j’y allais plus pour prendre du plaisir que pour la gagne. Au final, je termine 23e femme mais première des coureuses du 163 km."

De plus en plus loin et le rêve d’aller à la Diagonale des Fous

Avant d’en arriver à prendre le départ d’un trail de 163 km, Julie Grétry a franchi les étapes les unes après les autres, repoussant ses limites course après course. "Ça fait maintenant une dizaine d’années que je cours et 2-3 ans que je suis passée à l’ultra. Mon passage vers le trail est venu par cet attrait pour la beauté des paysages, la nature, l’exploration, la découverte mais aussi par ce besoin constant de trouver un challenge plus important. Au départ, j’ai commencé par le marathon sur route et puis je me suis intéressée aux courses de montagne. Petit à petit, j’ai voulu en faire toujours plus. 30, 50, 80, 110 km en septembre et puis ce fameux 100 miles sur lequel je me suis alignée ce week-end. Quand j’ai commencé le marathon, la distance me paraissait énorme. Aujourd’hui, un 100 km est une petite distance", sourit-elle.

La recherche de nouveaux challenges est le vrai moteur de Julie Grétry. "J’aime ce côté dépassement de soi, me retrouver face à l’inconnue car il est très difficile de prévoir ce qui va se passer sur une course. C’est une aventure constante, qui peut évoluer au fur et à mesure que les heures avancent."

Et pourtant, il y a quelques années, elle ne se voyait pas s’aligner sur de telles distances. "Je ne m’étais jamais imaginée capable de faire ça. Mais au fil du temps, je me rends compte à quel point mon corps est capable de suivre. Ça me motive à découvrir où mes limites se situent."

Si elle a déjà découvert de magnifiques endroits grâce au trail, atteint certains objectifs, la Brainoise a un grand rêve en tête. " Je rêve d’aller un jour à l’Île de la Réunion pour participer à la Diagonale des Fous."