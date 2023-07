En plus d'être un régional de l'étape, Thierry Maniet fut aussi l'une des attractions de cette semaine de tournoi au TC Court-Saint-Etienne (voir par ailleurs) puisque le joueur de soixante-huit ans qui s'est engagé dans le tableau Messieurs 65/3. "Je n'avais plus joué en simple depuis dix ans, précise le résident de La Roche. En raison de problèmes au genou, j'ai pris l'habitude de m'aligner en double. Mais ici, c'est vraiment l'ambiance qui me convient et j'ai donc décidé de m'inscrire en me disant que ce serait une heure durant laquelle je ne boirais pas en regardant les autres jouer. Il faut savoir qu'en général, je suis plutôt un spécialiste de la troisième mi-temps (rires) ."

Ce comeback fut plutôt satisfaisant avec une place en finale. "Je n'ai fait qu'un match pour l'atteindre puisqu'on n'était que quatre dans le tableau, mais je suis très heureux de m'être imposé au super tie break."

Il a lancé le bar self-service

Ancien membre de l'Antilope à Limelette, notre interlocuteur a quitté un club qui deviendra ensuite le Justine N1 au début des années 2000. "J'ai commencé à jouer au tennis après l'unif. Avant cela, j'étais plutôt tourné vers le foot. Après avoir débuté à l'Antilope, je suis passé par l'Epine puis je suis revenu à l'Antilope. Quand le bar a fermé, je suis venu à Court-St-Etienne."

Et c'est à lui que l'on doit le concept de self-service actuellement en place dans le club house. "Il y avait une boîte à trous dans laquelle on déposait les consommations que l'on relevait tous les X temps en les encodant dans un fichier Excel. Mais c'était difficile pour certains de le remplir en fin de soirée (rires) . En tant qu'indépendant en gestion d'entreprise, j'ai adapté un programme dans lequel chaque membre est représenté par sa photo et où les consommations sont cochées avant d'envoyer la facture par mail. Il n'y a donc jamais eu de barman et cela fait environ dix-neuf ans qu'on tourne comme ça."