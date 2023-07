D2 ACFF: Mathis Van Landschoot (ex-Anderlecht et Ganshoren) rejoint finalement Rebecq

Une situation qui a donc conduit Mathis à prendre contact avec un autre club. "Avant de m'engager avec Jette en mai dernier, j'avais été en contact assez avancés avec Rebecq. C'est donc vers ce club que je me suis tourné lorsque je me suis rendu compte que mon avenir à Jette était rendu impossible par mes études. Cela n'a pas été un choix facile à faire, parce que j'ai dû me résoudre à quitter un club qui m'a tendu la main et fait confiance, mais aussi quitter un coach avec qui j'ai eu de supers moments à Ganshoren (Michel Delph, NDLR) . Je suis maintenant soulagé que ma vie d'étudiant puisse continuer à se combiner à ma passion du foot, et vivre une saison en toute sérénité. Je tiens à remercier le club de Jette pour sa confiance, mais surtout pour sa parfaite collaboration et pour m'avoir permis de faire ce choix."

C'est donc une nouvelle recrue qui intègre le noyau de Dimitri Leurquin et qui viendra renforcer le milieu de terrain rebecquois. Nous noterons que Mathis Van Landschoot a été formé du côté d'Anderlecht… qu'il retrouvera dès ce mardi en amical avec Rebecq. Par le passé, il a aussi porté les couleurs de l'Olympic de Charleroi avant de faire deux saisons à Ganshoren.