Alexis De Wael, joueur du Parival, retrouve le plaisir après deux ans sans compétition

Après avoir arrêté la compétition pendant deux ans, Alexis De Wael revient pour progresser et surtout pour le plaisir. "J'ai commencé le tennis à l'âge de six ans, d'abord à Waterloo puis de longues années au Parival. À l'époque, je jouais 4-5 heures par semaine et j'ai été repris par la fédération au niveau du Brabant pendant deux ans. Chez nous, le tennis est une histoire de famille car mon grand-père le pratique encore à 93 ans et mon père qui m'a transmis cette passion a toujours suivi mes matches. J'avais un peu baissé le rythme car c'était plus compliqué avec l'école de kiné (NDLR : il va rentrer en troisième à l'ISEK à Auderghem) . Puis, récemment, les gens du Parival m'ont poussé à reprendre et je retrouve le plaisir car je me mets moins de pression et joue donc de façon plus libérée. Là, j'ai vraiment trouvé le bon équilibre entre le sport, les études et la vie de famille."