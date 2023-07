Laura Rasoanaivo, une présélectionnée aux JO, venue de Madgascar, présente au stage Cédric Taymans (photos)

Entre Jodoigne, le judo et Cédric Taymans, c'est une longue et fructueuse love story : "Mon premier stage international de Jodoigne a eu lieu en 2006. Depuis sa création, nous avons la joie, la satisfaction et la fierté d'avoir enseigné à quelque 5 000 judokas venus de pays aussi variées que Chypre, le Qatar, le Cameroun, la Lituanie, la Bulgarie..."

Ce stage de juillet 2023 (du 17 au 21) est le 36e stage que Jodoigne et son CEPES accueillent.

Mais cette année, une jeune athlète du Madagascar fait partie du stage : Laura Rasoanaivo, 19 ans, qui multiplie les titres et est actuellement présélectionnée pour les JO de Paris 2024. "J'ai eu connaissance de ce stage en discutant avec Cédric Taymans et je suis super heureuse d'être là, explique l’intéressée. Je sais qu'il a un bon palmarès, ce qui me donne confiance lors des séances et je sais que ça sera très bénéfique. Je suis venue au mois de juin en réalisant ma tournée européenne pour les compétitions en junior et senior mais surtout pour les stages Training Camp ."

Le palmarès de notre interlocutrice ? Championne d'Afrique U21, championne de Madagascar et de l'Ocean Indien. "J'ai remporté 7 médailles d'or lors de mes Open d'Afrique à Tunis, à Alger. en Angola et à Niamey (Niger). Je suis aussi classée deuxième mondiale aujourd'hui en Junior 70. Mes objectifs, à court terme, c'est de performer et de progresser tout en savourant mes stages et compétitions qui me permettront d'accumuler des points en vue de la qualification olympique pour Paris 2024 qui est le but final. Ce stage est une opportunité d'échanger avec tout type de judo et aussi de changer de routine et se concentrer sur la qualité de chaque travail."