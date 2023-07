Féru de sports, Olivier Mainfroid a découvert la balle pelote mais se plaît bien entre les perches

Il a commencé par jouer à la balle pelote assise. "Il y avait beaucoup de balle assise lors des ducasses. Je jouais notamment avec Olivier Dessy. Cela m'a permis d'apprendre les règles de manière ludique."

L'homme était joueur de basket-ball. "Physiquement, cela devenait difficile. J'ai joué au football mais mes tendons d'Achille ont rendu l'âme. J'ai aussi joué au volley-ball à Bousval. C'est grâce au volley-ball de Bousval que je joue à la balle pelote. Le MP's Bar a créé une équipe en 2021. La balle pelote étant le dernier sport collectif à Genappe que je n'avais pas encore pratiqué, j'ai décidé de me lancer. Cela m'a plu assez vite."

Faire jouer un maximum de personnes

Il joue à un poste de frappe. " J'occupe le petit-milieu mais je suis souvent monté au grand-milieu." Il est capitaine de l'équipe B de Bousval. "J'aime calmer les choses, je n'aime pas quand c'est nerveux. L'objectif de l'équipe B est de faire jouer des personnes qui ne pratiqueraient plus ou pas le sport sans cela. Il faut ouvrir le sport à un maximum de gens."

L'équipe B n'a jusqu'ici gagné qu'une seule rencontre. "C ommme compétiteur, c'est toujours frustrant d'être dans une équipe moins forte. Mais, l'objectif est de s'améliorer, de revenir dans l'équipe plus forte à moyen terme. J'ai joué avec l'équipe A au petit-milieu à Pironchamps. Cela m'a permis de montrer que j'ai évolué."

Création d'une Division 4

Il plaide pour la création d'une Division 4 régionale: "Pour qu'il n'y ait pas que l'élitisme, je pense que créer une Régionale 4, avec les trois dernières équipes de chaque série de Régionale 3, permettrait d'avoir un championnat équilibré dans lequel tout le monde y gagnera et s'amusera un maximum. Peu importent les déplacements."

Olivier Mainfroid aime découvrir de nouveaux sports. "J'ai fait des études d’éducation physique dans ma jeunesse. Je pense avoir touché à presque tous les sports, excepté les sports de combat. J'aime goûter à un nouveau sport et le faire découvrir. Je joue aussi au padel. Quand on a plus de 45 ans, il faut s'adapter à son physique. Mon dernier sport sera peut-être la pétanque. Mais ça sera le plus tard possible."