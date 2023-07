D2 ACFF: La RUTB a repris les entraînements mardi soir, avec Othman El Ouamari comme nouvelle recrue offensive

Délocalisé en raison de l'Euro féminin U19 qui se dispute en partie au Stade Leburton durant les prochaines semaines, c'est un groupe composé de 25 joueurs qui était présent ce mardi pour la reprise à la RUTB au stade du Poseur à Braine-le-Comte. C'est dans ce cadre bucolique et sur des pelouses magnifiquement préparées pour l'occasion que les Blanc et Or ont établi leur quartier pour la quasi-totalité de leur préparation. Si l'heure n'était pas aux tests physiques, mais plutôt à des ateliers de possessions de balles, dans lesquels l'aspect ludique était privilégié, il n'aura pas fallu attendre longtemps pour se rendre compte des qualités présentes au sein du groupe, comme se réjouissait le coach Mohamed Bouhmidi, enchanté de retrouver son groupe. "Revoir ces sourires, dans un si beau cadre, on ne peut qu'être heureux. On va travailler avec un groupe élargi, composé notamment d'une dizaine de joueurs qui ont moins de 21 ans. C'est important pour nous de, dès le départ, mêler jeunesse et expérience. Les premières semaines seront également mises à profit pour intégrer les nouvelles recrues et leur permettre de s'adapter au club, à l'équipe et au système. Dès aujourd'hui, je ressens beaucoup d'envie, d'application et d'implication. C'est très positif."