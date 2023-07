Et de trois pour le coureur de Folx-les-Caves Tom Vuylsteke victorieux samedi à Zwarteberg-Genk

"La course était assez rapide et j’avais un équipier devant. J’ai décidé de tenter de le rejoindre, ce que j’ai fait avant de voir trois autres coureurs revenir, dont encore un équipier. Finalement, on est arrivé au sprint pour la victoire et j’ai pu imposer ma pointe de vitesse. Une victoire qui fait vraiment plaisir pour le moral et la confiance. Je ne me mets toutefois pas de pression, mais je fais ce que je dois pour tenter de convaincre d’une belle sélection dans une prochaine course internationale."

Ce dimanche, à Zottegem, Tom a pris une quatrième place. "C’était une épreuve d’un autre niveau avec plus de 1100 mètres de dénivelés positifs et surtout un peloton très international. Plus de 60% des participants étaient étrangers ! J’ai bien bataillé dès le départ car nous sommes sortis dans les premiers kilomètres avec un groupe d’une quinzaine d’éléments qui étaient tout simplement les hommes les plus forts du jour. Cela a été une belle course. Je me sentais bien mais je n’ai pas su accompagner les deux étrangers qui sont sortis en fin de course. Je regrette juste un peu mon sprint. Je me suis fait dépasser juste sur la ligne et prends donc la quatrième place alors que le podium était envisageable. Je reste néanmoins encore une fois satisfait, il va falloir maintenant continuer à travailler m’entraîner et garder la forme." Vendredi prochain, Tom Vuylsteke sera dans la sélection pour la coupe de Belgique de Linter en Brabant flamand. Le coureur de Folx-les-Caves sait donc qu’il a une belle carte à jouer vu son état de forme car une belle prestation dans une épreuve comme la coupe de Belgique ouvrira des portes vu que les meilleurs formations et éléments sont présents. "Les prochaines sélections pour le mois d’août ne sont pas encore connues, à moi de travailler pour les décrocher."