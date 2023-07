Charles Caprasse, le businessman guibertin, fait revivre le cyclisme pro en BW à Tubize puis à Mont-Saint-Guibert

Qui est cet homme qui permet au Brabant wallon de voir enfin le retour d’événements majeurs alors que la Belgique est numéro un au niveau mondial et que la fédération de cyclisme à son siège en Brabant wallon (Tubize) ?

Je suis Guibertin depuis des années. Je travaille sur l’Axis Parc depuis quasiment sa fondation. Je suis administrateur d’Alliance Centre BW et administrateur délégué du business center The Gate. Mais aussi membre du comité de pilotage du cercle d’affaires B19, administrateur de la chambre de commerce et d’industrie du Brabant wallon et président de la Fondation pour la Jeune entreprise sans oublier que je préside le Volley Axis Guibertin. Passionné de sport j’ai toujours adoré faire la passerelle entre les entreprises et le monde du sport car ce sont les mêmes défis, les deux mondes ont assez de points communs pour se rapprocher, apprendre l’un de l’autre.

Vous avez pratiqué le cyclisme ?

Oui, j’étais affilié au Vélo Club de l’Orne de Jacques Filée. Mon papa aussi était dans le milieu, il a créé l’amicale cycliste de Wavre. Il a organisé les 24 heures vélo de Wavre. C’était l’époque des Eddy Merckx, Roger De Vlaeminck, Freddy Maertens. À l’époque, on regardait Théo Mathy à la télévision puis on allait entre copains rouler et refaire les courses. Puis, l’âge aidant, je me suis détaché du vélo.

Avec vos enfants, on vous a connu au judo où vous ne vous êtes jamais contenté de regarder les autres faire…

Je me suis retrouvé dans le club de Cédric Taymans, un champion incroyable. C’est donc de cette façon que je suis retourné au sport. J’ai ensuite aidé Cédric à mettre sur pied son stage international en apportant des connexions avec la Province et quelques sociétés. En réalité, j’ai commencé de façon très artisanale à m’impliquer pour faire quelques projets pour finir par créer une société qui a coïncidé avec le retour des Mondiaux de cyclisme en Belgique, à Louvain, en 2021.

Une société pour quoi faire ?

Je voulais faire quelque chose, j’ai acheté des formules d’hospitalité aux mondiaux, les plus haut de gamme que j’ai ensuite splittées pour permettre à des sociétés qui n’avaient pas vraiment le moyen d’accéder à une telle formule, d’aller malgré tout en partageant les places entre diverses entreprises… Cela a eu un succès important. C’est là que j’ai rencontré SD Worx d’ailleurs avec qui j’ai pas mal échangé.

C’est aussi le moment de votre rencontre avec un certain Walter Baseggio, l’échevin des Sports de Tubize.

Il m’a évoqué un projet de retour du cyclisme à Tubize…. Voilà comment est né l’an dernier le premier critérium SD Worx à Tubize, pour hommes, mais aussi pour femmes ! Nous étions la seule "kermesse" wallonne dans un calendrier bien flamand. Ca s’est superbement bien passé avec un très chouette VIP. J’ai eu deux gros compliments. Celui de Christophe Brandt qui avait amené quelques coureurs Bingoal à notre épreuve et qui a été séduit de la qualité. Et puis, les Flamands présents qui ont qualifié l’épreuve de qualité à la flamande avec l’hospitalité à la wallonne… Je voulais un truc où les partenaires étaient accueillis dans de très bonnes conditions. Bref, j’ai eu l’envie de faire plus grand avec ma boîte Max Cap Production…

Vous voilà organisateur d’une course cycliste pour élites en Brabant wallon, pourquoi cette fidélité à Tubize ?

On a un soutien important de tous les services concernés par la mise sur pied de l’événement. Une vraie dynamique positive. Et puis, on a aussi la reconduction du soutien de SD Worx mais aussi d’autres plus petits partenaires. Ils sont tous importants, ils ne sont pas toujours évidents à trouver, il faut parfois aller plus loin pour les trouver.

Vous organisez une course 1.2, le plus haut statut possible actuellement pour l’épreuve, il vous fallait non seulement un budget conséquent, mais aussi et surtout trouver une date dans un calendrier déjà surchargé…

Même si des courses disparaissent, cela reste compliqué de trouver une date dans le calendrier. Beaucoup de clubs n’organisent en effet plus d’épreuves, ce sont plutôt des sociétés privées qui prennent les choses en main. C’est devenu un passage obligatoire pour être économiquement viable. Il faut les moyens et aussi pouvoir assurer un return à la hauteur. Une vitrine pour accueillir leurs invités. Les sociétés attendent un retour sur ambitions. Et c’est vrai que, en Wallonie, il n’en existe pas beaucoup hormis le Tour de Wallonie et le Grand Prix de Wallonie. C’est d’ailleurs pour cela que je m’appuie sur l’équipe de Christophe Brandt pour l’aspect technique. TRW travaille pour MCP pour mettre sur pied la course et je suis très heureux de travailler avec eux.

La fête du vélo à Tubize avec la SD Worx BW Classic

Le tracé de la SD Worw BW Classic ce mercredi 19 juillet.

Ce mercredi 19 juillet, Tubize vibrera au rythme de la Petite reine avec la SD Worx BW Classic pour les messieurs, une course 1.2, mais aussi avec une épreuve pour les femmes, la SD Worx BW Women Race, un critérium pour dames élites. Un événement qui est préparé minutieusement par Charles Caprasse et ses partenaires. "Les messieurs feront donc Tubize-Tubize, avec un long parcours en ligne suivi de trois grands circuits locaux pour voir passer plusieurs fois les coureurs sur la ligne d’arrivée. Ce sera une course 1.2, donc bien au-dessus de l’an dernier, mais ce sera une sorte d’examen de passage pour atteindre plus tard le niveau 1.1. SD Worx est le"naming"mais BW Classic était mon souhait !"

Pendant la course en ligne des messieurs, les dames auront droit elles aussi à une épreuve. "Actuellement BW Woman Race qui deviendra un jour BW Classic elle aussi mais ce ne sera pas encore pour cette année. Ici, on sera sur un petit parcours de type critérium en ville. Toutefois, on a voulu faire un gros geste pour elles en multipliant par 2,5 le prize-money maximum prévu normalement pour ce type de course !"

17 équipes

Pour en revenir aux messieurs, le plateau sera attractif. "On a les meilleures équipes de développement, des pro-continentales, c’est un beau défi car il n’y a pas beaucoup de différence avec une 1.1. Le parcours n’est pas mal, on traverse trois provinces wallonnes. C’est en semaine, il y avait un grand trou dans le calendrier en raison du Tour de France qui occupe pas mal d’attention. C’est en effet un défi mais il y a de la place car tout le monde ne va pas au Tour de France. Il y a d’ailleurs bien plus de coureurs qui n’y vont pas que ceux qui y sont…" Ce sont ainsi 17 équipes qui seront présentes mercredi. "170 coureurs maximum. Mais cela peut encore évoluer."

Côté dames, le plateau sera logiquement moins relevé. "Avec un critérium, on est limité en nombre vu le petit circuit. Nous devrions tourner autour d’une quarantaine de participantes. Une belle expérience pour elles, du spectacle pour les personnes qui assisteront à la course. Je fixe d’ailleurs rendez-vous à tous les amateurs de cyclisme. Ce sera la fête du vélo ce 19 juillet à Tubize et je rappelle que sur le circuit, le vélo reste un spectacle gratuit !"

À noter qu’en matinée, la FCWB organisera des randonnées cyclotouristes pour tout le monde.

Le TRW fait étape à l’Axis Parc le 24 juillet

La dernière fois que le TRW est venu en Brabant wallon, c’était à Wavre en aout 2020 et c’est le Français Arnaud Démare qui s’était imposé. ©BELGA

À peine la SD Worx BW Classic terminée, Charles Caprasse sera à nouveau sur la brèche du côté du centre d’affaire de l’Axis Parc qui accueillera l’arrivée de la troisième étape du Tour de Wallonie le lundi 24 juillet: Thuin – Mont-Saint-Guibert. "C’est une belle opportunité pour les 20 ans de l’Axis Parc et les 900 ans de Mont-Saint-Guibert. Tout est parti d’une discussion sur un coin de table lors d’une course… Mais après, il fallait encore tout mettre en place et que cela puisse correspondre, sécuriser tout cela et voir les possibilités. L’équipe de Christophe Brandt est donc passée et a donné son feu vert ! C’est la première fois que le Tour de Wallonie arrive dans un centre d’affaire et pas dans un centre-ville… Comme c’était nouveau pour la commune, on a décidé de s’associer pour rassembler les moyens et proposer un événement public/privé qui permet donc cela le 24 juillet."

L’arrivée se déroulera rue Fond Cattelain pratiquement devant les bureaux de The Gate avec en outre une fan zone gérée par l’administration communale sur le parking du contrôle technique, accessible à tout le monde. "Il y aura aussi de multiples animations. Mais ici, on est dans un autre niveau de course puisque des équipes World Tour seront de la partie. On en retrouvera une douzaine plus d’autres excellentes formations continentales ! Ça va être aussi une très belle organisation et il y aura beaucoup de spectacles. Là aussi, on veut mettre en place un mixte entre le sport et le monde de l’entreprise."

L’étape reliera donc Thuin à Mont-Saint-Guibert avec un passage sur la ligne d’arrivée avant une boucle dans le centre de la province du Brabant wallon avant que les coureurs ne reviennent se disputer la victoire à l’Axis Parc de Mont-Saint-Guibert vers 17 h, 17 h 30.